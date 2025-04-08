Таку думку 24 Каналу висловив політолог, виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко, зауваживши, що Владімір Путін якраз таки "добивався" відсутності військ США для здійснення майбутньої агресії. Тим часом Європа є слабкою та не має власної армії.

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Яка може бути загроза у виведенні військ США

Політолог пояснив, що американські солдати у Європі – найкраща для неї гарантія безпеки. Їх виведення фактично "дає Путіну те, чого він хотів". Якщо військ США не буде в тому місці, де Росія планує агресію, навряд чи Кремлю щось завадить це зробити. Європа ж в короткій перспективі не розв'яже питання та виклики щодо своєї безпеки.

Поки що виведення військ формулюється як оптимізація, тобто США змінюють свій пріоритет на Індійсько-тихоокеанський регіон. Думаю, все простіше – США просто хочуть зменшити присутність в компоненті європейської безпеки,

– наголоси він.

Зараз на території Європи, а саме в Польщі та країнах Балтії, перебувають приблизно 100 тисяч військових. Вашингтон прийняв рішення вивести 10 тисяч, що є половиною від контингенту, який розгорнув Джо Байден у 2022 році для зміцнення країн, що межують з Україною. На думку Буряченка, це лише перший крок США.

Зверніть увагу! Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що рішення про виведення американських військових з аеропорту "Ясьонка" було ухвалене в липні 2024 року на ювілейному саміті НАТО у Вашингтоні. Наразі до захисту хабу долучені військові з Німеччини, Норвегії, Великої Британії та інших країн.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте тепер повинен пояснити, чому Білий дім виводить або передислоковує свій контингент з Європи, а також пояснити Альянсу важливість збільшення виплат на обороноздатність.

Рютте зараз не позаздриш. В Європі немає організації яка могла б здійснювати координацію Збройних Сил країн НАТО та ЄС. Немає армії ЄС,

– сказав політолог.

Він додав, що Європа хоче знати від США, як буде змінюватись американський контингент в неї на території. За це європейці будуть платити доти, доки не зможуть організувати власну дієву інституцію.