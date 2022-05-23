Геополітика теж грає за Україну

Байден тільки-но в Токіо сказав, що США готові захищати Тайвань військовим шляхом у разі нападу Китаю.

Президент США таким чином вирішив максимально підняти ставки.

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Ва-банк

Але він сказав й ще одну річ, яка критично важлива для України. Якщо не дати відповідь Путіну в Україні, то який висновок з цього зробить Китай?

Іншими словами, йдеться про місце Заходу у цьому світі.

Програш Заходу в Україні означатиме програш Заходу у 21 столітті. Навіть нічия – не варіант. Геополітика теж грає на нас.

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