Геополітика теж грає за Україну
23 травня 2022 , 15:45Читать новость на русском
Джерело:телеграм Павла Клімкіна
Байден тільки-но в Токіо сказав, що США готові захищати Тайвань військовим шляхом у разі нападу Китаю.
Президент США таким чином вирішив максимально підняти ставки.
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Ва-банк
Але він сказав й ще одну річ, яка критично важлива для України. Якщо не дати відповідь Путіну в Україні, то який висновок з цього зробить Китай?
Іншими словами, йдеться про місце Заходу у цьому світі.
Програш Заходу в Україні означатиме програш Заходу у 21 столітті. Навіть нічия – не варіант. Геополітика теж грає на нас.
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