Ще одна трагічна втрата: Буковина попрощалася з нацгвардійцем Георгієм Кобаскієм

У суботу, 29 березня, на Буковині попрощалися з загиблим українським воїном – Георгієм Кобаскієм. Нацгвардієць загинув, боронячи Україну від російських окупантів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Чернівецьку ОВА.

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Що відомо про загиблого захисника

Зазначається, що 43-річний Георгій Кобаскій служив у військовій частині 3017 Національної гвардії України. Народився та провів своє життя чоловік у селі Петрашівка.

Висловлюємо щирі співчуття рідним Героя та усім, хто його знав та любив. Розділяємо ваш біль. Низький уклін та довічна людська шана Захиснику,

– повідомили у Герцаївській територіальній громаді.

Останню шану солдату віддали 29 березня об 11:00. Провести Героя в останню путь зібралися рідні, друзі, побратими та мешканці громади. Заупокійне богослужіння за загиблим воїном відслужив собор священнослужителів на чолі з митрополитом Банченським Лонгином.

Як пройшло прощання з Георгієм Кобаскієм: дивіться відео

"Ми ніколи не забудемо жертовний подвиг Воїна Георгія. Світла памʼять і вічна людська шана Герою", – зазначили у рідній громаді захисника.

Нагадаємо, днями стало відомо, що на війні загинув художник з освітлення Рівненської обласної філармонії Всеволод Шабадах. Чоловік служив командиром танку 41-ї окремої механізованої бригади.