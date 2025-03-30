Ще одна трагічна втрата: Буковина попрощалася з нацгвардійцем Георгієм Кобаскієм
- На Буковині попрощалися з нацгвардійцем Георгієм Кобаскієм, який загинув, боронячи Україну від російських окупантів.
- Останню шану віддали 29 березня, зібралися рідні, друзі, побратими та мешканці громади, а заупокійне богослужіння відслужив митрополит Банченський Лонгин.
У суботу, 29 березня, на Буковині попрощалися з загиблим українським воїном – Георгієм Кобаскієм. Нацгвардієць загинув, боронячи Україну від російських окупантів.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Чернівецьку ОВА.
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Що відомо про загиблого захисника
Зазначається, що 43-річний Георгій Кобаскій служив у військовій частині 3017 Національної гвардії України. Народився та провів своє життя чоловік у селі Петрашівка.
Висловлюємо щирі співчуття рідним Героя та усім, хто його знав та любив. Розділяємо ваш біль. Низький уклін та довічна людська шана Захиснику,
– повідомили у Герцаївській територіальній громаді.
Останню шану солдату віддали 29 березня об 11:00. Провести Героя в останню путь зібралися рідні, друзі, побратими та мешканці громади. Заупокійне богослужіння за загиблим воїном відслужив собор священнослужителів на чолі з митрополитом Банченським Лонгином.
Як пройшло прощання з Георгієм Кобаскієм: дивіться відео
"Ми ніколи не забудемо жертовний подвиг Воїна Георгія. Світла памʼять і вічна людська шана Герою", – зазначили у рідній громаді захисника.
Нагадаємо, днями стало відомо, що на війні загинув художник з освітлення Рівненської обласної філармонії Всеволод Шабадах. Чоловік служив командиром танку 41-ї окремої механізованої бригади.