Речник МЗС розкритикував соцмережу Маска за замовчування воєнних злочинів Росії

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий звинуватив соціальну мережу X, що належить Ілону Маску, у замовчуванні воєнних злочинів Росії. Це сталося після того, як платформа приховала публікацію з даними про вбитих та поранених українських дітей.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Георгія Тихого в X.

Дивіться також У МЗС засудили World Press Photo за "тандем" з фото дитини з України й пораненого окупанта

Як соцмережа Маска замовчує воєнні злочини Росії

Тихий заявив, що соціальна мережа X, якою володіє Ілон Маск, замовчує воєнні злочини Росії.

Серйозно, X? Відколи кількість українських дітей, убитих Росією, вважається "шокуючим контентом"? Це не про захист користувачів від жорстких зображень. Це – замовчування воєнних злочинів Росії. Це ганебно, і це рішення має бути скасоване,

– наголосив речник.

Публікація, яку приховав X / Фото Георгія Тихого

Речник показав знімок екрана прихованої публікації з офіційного акаунту Міністерства закордонних справ України. У цьому пості містилися лише статистичні дані, зокрема про щонайменше 616 убитих Росією дітей та 1869 поранених від початку повномасштабної війни.

Нагадаємо, що раніше в МЗС засудили World Press Photo за зіставлення фото української дівчинки та пораненого окупанта. Там назвали це рішення аморальним.