Несе на борту ПЗРК та бойову частину: у ГУР розповіли про модифікацію ворожого дрону "Герань-2"

Росія продовжує модернізувати свої ударні безпілотники. Нова версія "Герань-2" одночасно несе бойову частину та переносний зенітно-ракетний комплекс.

Безпілотник тепер здатний не лише виконувати ударне завдання, але й спрямовувати ракети. Про це пише 24 Канал з посиланням на ГУР МО.

Що відомо про модифікацію БпЛА?

Новий "Герань-2" серії "Э" оснащений ПЗРК "Верба", що дозволяє атакувати повітряні цілі в умовах активної протидії українських Повітряних сил та армійської авіації. Оператор керує безпілотником у реальному часі за допомогою китайської оптичної камери Honpho TS130C-01 та mesh-модему Xingkay Tech XK-F358.

Пуск ракети відбувається автоматично після охолодження головки самонаведення, а сам БпЛА зберігає можливість виконувати основне ударне завдання завдяки встановленій термобаричній бойовій частині.

Новий дрон має стандартний набір блоків "Герань":

польотний контролер,

інерціальну навігаційну систему,

12-канальну систему супутникової навігації "Комета",

трекер на базі Raspberry Pi,

3G/4G-модеми.

В інерціальній системі вперше використано 6-осьовий модуль японського виробництва Murata, розроблений для цивільних автономних систем.

Електронна компонентна база дрона включає компоненти із США, КНР, Швейцарії, Тайваню, Японії, Німеччини та Великої Британії.

Нова модифікація "Герань-2" значно підвищує потенціал російських ударних платформ для боротьби з українськими дронами-перехоплювачами та літаків ППО.

Що відомо про модернізацію російського озброєння?