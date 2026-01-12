Несе на борту ПЗРК та бойову частину: у ГУР розповіли про модифікацію ворожого дрону "Герань-2"
- Нова версія БпЛА "Герань-2" несе ПЗРК "Верба" та термобаричну бойову частину, що дозволяє атакувати повітряні цілі.
- Модифікований БпЛА здатний підвищувати потенціал для бою з українськими дронами та ППО.
Росія продовжує модернізувати свої ударні безпілотники. Нова версія "Герань-2" одночасно несе бойову частину та переносний зенітно-ракетний комплекс.
Безпілотник тепер здатний не лише виконувати ударне завдання, але й спрямовувати ракети. Про це пише 24 Канал з посиланням на ГУР МО.
Дивіться також Росія адаптує свої БпЛА для ударів по українських дронах-перехоплювачах та літаках, – ISW
Що відомо про модифікацію БпЛА?
Новий "Герань-2" серії "Э" оснащений ПЗРК "Верба", що дозволяє атакувати повітряні цілі в умовах активної протидії українських Повітряних сил та армійської авіації. Оператор керує безпілотником у реальному часі за допомогою китайської оптичної камери Honpho TS130C-01 та mesh-модему Xingkay Tech XK-F358.
Пуск ракети відбувається автоматично після охолодження головки самонаведення, а сам БпЛА зберігає можливість виконувати основне ударне завдання завдяки встановленій термобаричній бойовій частині.
Новий дрон має стандартний набір блоків "Герань":
- польотний контролер,
- інерціальну навігаційну систему,
- 12-канальну систему супутникової навігації "Комета",
- трекер на базі Raspberry Pi,
- 3G/4G-модеми.
В інерціальній системі вперше використано 6-осьовий модуль японського виробництва Murata, розроблений для цивільних автономних систем.
Електронна компонентна база дрона включає компоненти із США, КНР, Швейцарії, Тайваню, Японії, Німеччини та Великої Британії.
Нова модифікація "Герань-2" значно підвищує потенціал російських ударних платформ для боротьби з українськими дронами-перехоплювачами та літаків ППО.
Що відомо про модернізацію російського озброєння?
На початку 2026 року під час комбінованих атак на Україну росіяни застосували новий ударний безпілотник "Герань-5". Модифікований безпілотник має довжину близько 6 метрів та розмах крил до 5,5 метра. На відміну від попередніх модифікацій лінійки "Герань", цей апарат виконаний за нормальною аеродинамічною схемою.
Авіаексперт Анатолій Храпчинський у коментарі 24 Каналу зазначив, що "Шахеди" стали точнішими завдяки оновленим системам зв'язку та навігації. За його словами, росіяни посилюють захист дронів від РЕБ і пристосовують їх до української протидії – змінюють маршрути, висоти та коригують політ у реальному часі.
Також командир 1-го ОШП Дмитро Філатов заявив, що російські безпілотники наразі краще взаємодіють із наземними підрозділами, ніж українські. За його словами, для ефективної протидії атакам БпЛА українським військовим необхідно формувати спеціалізовані антидронові підрозділи.