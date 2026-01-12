Схожі з "Фламінго": авіаексперт розкрив можливості нових дронів-камікадзе "Герань-5"

Росія розпочала використовувати для ударів по території України оновлений дрон "Герань-5". Він має суттєві відмінності від "Шахедів" та дещо спільне із ракетами "Фламінго".

Авіаексперт та директор з розвитку оборонного підприємства Анатолій Храпчинський розповів 24 Каналу про характеристики "Герані-5". Він пояснив, чому росіянам вигідно використовувати ці дрони.

Дивіться також Несе на борту ПЗРК та бойову частину: у ГУР розповіли про модифікацію ворожого дрона "Герань-2"

У чому схожі "Герань-5" та "Фламінго"?

Храпчинський зазначив, що "Герань-5" візуально схожа на "Фламінго". Технологія у неї та сама, що у "Пекла", "Фламінго", "Стрижа", "Рейса". Це дешева ракета, яка може використовувати реактивну тягу для завдання ударів.

Дуже важливо, на його думку, що цей засіб ураження може нести до 200 кілограмів корисного навантаження. Це вдвічі чи вчетверо більше, ніж звичайний "Шахед".

Ворог завжди шукатиме дешеві рішення, які він може масштабувати завдяки великій кількості, яку використовуватиме по території України. Умовно, "Орешник" коштує 50 мільйонів доларів, крилата ракета – 2 – 3 мільйони доларів, а "Герань-5" – приблизно 50 – 100 тисяч доларів,

– підкреслив авіаексперт.

Вартість масованого обстрілу шляхом збільшення елементів приносить більше зиску і вартує тих самих грошей, які росіяни використовують для обстрілу України 100 ракетами. А так, за його словами, вони можуть застосувати одночасно 500 дронів.

Варто знати. "Герань-5" суттєво відрізняється від російських копій "Шахедів" із компоновкою "літаюче крило". Оновлений дрон має класичну аеродинамічну схему, оснащений реактивним двигуном і за характеристиками відповідає крилатій ракеті. Дальність ураження "Герані-5" – приблизно 1000 кілометрів, маса бойової частини – близько 90 кілограмів. Довжина дрону – орієнтовно 6 метрів, розмах крил – до 5,5 метра.

Тому технології з боку ворога будуть рухатися, як зауважив Храпчинський, у розширення його можливостей, адже з'являється новий зв'язок на "Шахедах", який забезпечує більш точне наведення по деяких елементах. Також росіяни запровадили для "Шахедів" нову систему координат по радіомаяках, завдяки якій можна координувати свої дії і розуміти, де перебуваєш. Для авіаторів це знайома система VOR/DME.

"Гераням-5" приписують різноманітні можливості, проте важливо усвідомлювати, що ворог формує ударну групу з великою кількістю засобів ураження, які можуть бути контрольовані операторами з території Росії, завдяки каналам зв'язку з Білорусі або з тимчасово окупованих територій,

– відзначив він.

Наприклад, у Донецьку розбудована стаціонарна система для пуску "Шахедів", і відповідно там є можливості щодо зв'язку.

Тому основний напрямок, куди рухається ворог – це отримання якісного зв'язку на дронах і після цього – покращення певних можливостей. Зокрема, йдеться про появу на них додаткових засобів ураження,

– сказав Анатолій Храпчинський.

Росіяни намагалися поставити на "Шахед" ракету Р-60, ПЗРК. А зараз з'являється "Герань-5", яка є, за словами авіаексперта, іранським дроном-ракетою, що може нести додаткове навантаження. І цей дрон може реалізувати питання щодо використання ракет класу "повітря-повітря" і наведення на повітряний об'єкт.

Тому для протидії "Герані-5", впевнений директор з розвитку оборонного підприємства, потрібна технологічна відповідь, розумна система протиповітряної оборони. Не просто виявити і перехопити дрон, а виявити, де основні канали зв'язку, позбавити дрон їх, і з розумом підійти до перехоплення повітряної цілі іншими системами протиповітряної оборони.

Що відомо про російські дрони "Герань-5"?