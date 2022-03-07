Геращенко описав "портрет росіянина", який здається у полон
Джерело:НВ
Кількість окупантів, які здаються в полон, досягає вже близько 2 тисяч осіб. Зазвичай це призовники 18 – 20 років, які абсолютно не готові були воювати.
Про це розповів Антон Геращенко, радник міністра внутрішніх справ України. Ці росіяни не збиралися воювати, вони не мають мотивації.
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Геращенко постійно публікує аудіозаписи перехоплень розмов російських окупантів. На них росіяни зізнаються, що їм страшно, вони хочуть додому та ненавидять Путіна.
Тобто мотивації воювати ніякої у них немає абсолютно – бачать, що їх обдурили, що нацистів та переможних маршів немає,
– розповів Геращенко.
За його словами, багатьох російських солдатів обдурили. І ті, що їхали в БТР та машинах, навіть не розуміли, що вторглися на територію незалежної країни. Коли ж по них почали стріляти, багато хто розбігався лісами та полями і так потрапляв у полон. Зараз найчастіше здаються у полон загарбники, які зайшли на території Чернігівської, Сумської та Миколаївської областей.
Геращенко запевнив, що до полонених ставляться добре. Їх використовуватимуть для обміну на наших полонених, які потрапили до окупантів.