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      Геращенко розповів про непристиму війну всередині України: гинуть більше людей, ніж на Донбасі

      54 Читать новость на русском
      Антон Геращенко

      У 2019 році на дорогах України загинуло більше людей, аніж забрала війна на Сході України. Основними причинами українських ДТП є, зокрема, алкоголь і перевищення швидкості.

      Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у своїй авторській колонці на "Дзеркалі тижня". За його словами, у 2018 році внаслідок ДТП загинули 3350 осіб. А у 2019-му кількість загиблих вже досягла показника у 2716 людей. Тим часом, у зоні бойових дій на Донбасі загинули 110 військовослужбовців і правоохоронців.

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      Як бачимо, статистика явно свідчить про те, що війна у нас йде всередині країни, на наших дорогах. І це неприпустимо,
      – підкреслив Геращенко.

      Серед основних причин загибелі людей внаслідок ДТП він назвав:

      • керування транспортом у стані сп'яніння,
      • перевищення встановленої безпечної швидкості руху,
      • порушення правил маневрування,
      • недотримання дистанції,
      • порушення правил проїзду перехресть.

      Серед основних цілей на 2020 рік – значне вдосконалення законодавства, масштабне впровадження ефективних систем безпеки на прикладі зарубіжних країн, істотні інфраструктурні зміни, застосування на дорогах фотовідеофіксації порушень в автоматичному режимі. У цьому контексті активно вивчаємо досвід зарубіжних країн для подальшого його застосування в Україні,
      – зауважив заступник міністра.

      Він додав, що у 2020 році МВС почне також експлуатувати системи відеоспостереження на дорогах України. Такі системи автоматично фіксуватимуть порушення правил дорожнього руху.

      "Сьогодні в Києві вже встановлено 20 таких камер відеоспостереження, які працюють в тестовому режимі. У листопаді 2019-го було проведено тестовий запуск системи. Попри те, що камери були налаштованими на швидкість 103 кілометрів за годину, всього за добу роботи системи було зафіксовано понад 41 тисячу перевищень швидкості. У перекладі на мову штрафів і цифр, загальна сума склала б понад 10 мільйонів гривень, і це тільки за добу, на одній ділянці дороги Києва", – наголосив посадовець.

      Водночас Геращенко зауважив, що основна мета МВС – не стягувати штрафи з водіїв, а привчити їх до розумного водіння з дотриманням правил дорожнього руху, взаємної поваги, розуміння цінності свого життя та життя інших людей. А привчати до безпеки руху як водіїв, так і пішоходів необхідно з раннього віку, з дитячого садка та школи.

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      До слова, наприкінці листопада у МВС поідлмляли, що за перші 10 місяців 2019 року в Україні сталося майже 130 тисяч аварій. 

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Антон Геращенко Аварії та ДТП Міністерство внутрішніх справ
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