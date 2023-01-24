Вони зараз шоковані з України, – Подоляк відреагував на ниття Герасимова щодо війни

У Росії бідкаються через війну проти України. Так, очільник окупаційних військ та генштабу країни-агресорки Валєрій Герасимов заявив, що вони не очікували такого масштабу війни та інтенсивності бойових дій.

Так, це навіть не недооцінка, росіяни взагалі нічого не знали про Україну. Про це 24 Каналу розповів радник глави ОП Михайло Подоляк.

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У Росії не вийшло злякати Україну і тепер вони шоковані

Загарбникам не треба було заходити на територію нашої держави, адже лише українці можуть "зламати хребта" російському шовінізму. Зараз росіяни перебувають в стані афекту, тому що їхні спроби та інструменти "злякати нас та поставити на коліна" не спрацювали.

Росіяни зараз шоковані, тому що Україна говорить "ні". Президент Зеленський про це неодноразово говорив: "Ні, тепер до кінця". Тепер ми кожного з них діставатимемо за те, що вони зробили,

– наголосив радник голови ОП.

За його словами, Герасимов матиме можливість розповісти про гібридну війну, що він робив в інших країнах: політичні вбивства, фінансування тероризму, втручання в політичні процеси тощо. Там же він розкаже, чому взагалі росіяни планували зайти з геноцидного типу війною і знищити українців.

Подоляк відреагував на бідкання Герасимова щодо війни: дивіться відео

Раніше світ закривав очі на поведінку Росії, сьогодні так не буде

Росія полюбляє заявляти нібито наша держава представляє для неї небезпеку. Водночас саме Україна сьогодні має право офіційно говорити, що поруч розташована агресивна країна, яка має позбутися частково свого арсеналу, а також ядерної зброї, бо постійно шантажує світ.

Країна-агресорка не дотримується міжнародного права та міждержавних договорів. Це нецивілізована держава, яка не вміє себе поводити у цивілізованому світі.

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Раніше росіяни могли прийти, порушуючи міжнародне право щось зробити, і це "проходило" для всього світу. Однак якщо вони щось втрачали, то згадували міжнародне право і всі слухалися.

"Сьогодні це вже не працює. Сьогодні мало кого обходить, що там говорить Росія. Це відлуння, яке Росія сама ще не зрозуміла. Немає сенсу слухати, що говорить або на що посилається Росія, адже це організоване злочинне угруповання", – підкреслив Подоляк.

Росіяни знають, що програють і налякані

Росіяни не дотримуються глобального законодавства і мають за це відповідати. Вони підсвідомо розуміють 3 речі:

сповна розуміють, що обов'язково програють;

розуміють, що буде відповідальність, якої ніколи не було щодо Росії;

Україна триматиме це все під дуже прискіпливою увагою.

Україна у будь-якому випадку доведе це до кінця і з точки зору війни, і з точки зору післявоєнних юридичних процесій. Все це буде і росіяни підсвідомо розуміють і їм страшно. Звідси ці дикі заяви, мовляв, ми не стріляємо, це на нас напали.

Вони дивно себе поводять. Психічно здорові люди так не говорять, мовляв, це на Росію напали, вони звісно намагалися захопити Київ, але це Київ на них напав. Ось чому з цими людьми немає сенсу говорити або слухати,

– зауважив радник голови ОП,

Україна знищує можливості росіян на Донецькому напрямку

У CNN написали, що наші партнери радять припинити битися за Бахмут і зосередити увагу на наступі на Півдні. Утім, за словами Подоляка, це масштабна та інтенсивна війна й тут немає фіксації на якомусь конкретному населеному пункті.

Крім того, Генеральний штаб ЗСУ та Ставка Верховного Головнокомандувача розглядають всі сценарії, ризики та можливості. Тож Україна виходить з необхідності рішення тих чи інших завдань.

"Якщо ми говоримо за Донецький напрямок – Бахмут, Соледар, Авдіївку – сьогодні там триває суттєве знищення можливостей російської армії. Росія перебуває там у вкрай невигідному становищі – вона втрачає всю свою боєздатність та ресурсність", – зазначив радник голови ОП.