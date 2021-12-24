Герої серед нас: у Кропивницькому лікар врятував дівчинку, яка провалилася під кригу
Джерело:ДСНС Кіровоградської області
У Кропивницькому під кригу на ставку провалилась дівчинка. На щастя, на допомогу прийшов чоловік, який швидко зорієнтувався у ситуації та врятував життя дитині.
Небезпечний інцидент стався після обіду 23 грудня. До приміщення Гімназії новітніх технологій навчання, що у мікрорайоні Озерна, забігла схвильована школярка.
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На допомогу покликала школярка
Дівчинка повідомила, що під кригу на ставку неподалік провалилась дитина. В цей час у гімназії був лікар та громадський діяч Костянтин Яриніч. Він прихопив мотузку та кинувся до ставка.
Працівники навчального закладу подзвонили рятувальним службам. У цей час Костянтин зняв одяг та по кризі підповз до дитини. Помалу він почав витягувати дівчинку, у цей час екстрено прибули і співробітники ДСНС. Вони допомогли чоловіку з порятунком.
Постраждалою виявилась п'ятикласниця
Постраждалу п'ятикласницю швидко перенесли у гімназію, де зігріли та спробували заспокоїти. Згодом прибула швидко допомога і школярку доправили до дитячої обласної лікарні. Медики кажуть, що її стан – задовільний.
Шановні батьки, педагоги! Слідкуйте за дозвіллям дітей! Навчайте їх правил безпеки! За жодних обставин не дозволяйте ходити на водойми,
– застерегли у ДСНС.
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