"Героїв" Росії нагороджують інкогніто, бо насправді вони – злочинці, – Подоляк

Росіяни приховують імена та обличчя своїх " військових героїв" навіть на трансляціях для внутрішнього глядача, щоб їхні імена ніхто й ніколи не дізнався.

Яка країна – такі герої

Про це повідомив радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк. За його словами російська пропаганда і вищі посадовці постійно говорять про те, що вони нібито борються за правду, рятують світ від чогось страшного.

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І байдуже, що все це "визволення" роблять на чужій території, куди вторглися. Не має значення, що при цьому масово вбивають українців. Не має значення, що навмисно і жорстоко обстрілюють наші міста та житлові квартали. Не має значення, що колективно і в наказовому порядку ґвалтують жінок. Але вони – "за правду",

– сказав Подоляк.

Він звернув увагу, що водночас цих всіх борців за "справедливість" приховують навіть від росіян. "Герої", які бояться, соромляться та ховаються – це абсурд.

Чому пропагандисти приховують обличчя своїх "героїв"

За словами Михайло Подоляк для цього є дві причини:

тому що кожен із нагороджених уже у списку військових злочинців. І нагорода – це доказове юридичне свідчення, що ця людина навмисно ґвалтувала, вбивала, підривала.

немає жодних героїв, тому вони соромляться. Соромляться брати нагороди за крадіжку унітазів в Україні та за групові сафарі на мирних жителів.

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