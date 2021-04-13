Рада хоче ввести штрафи за порушення самоізоляції, – Гетманцев

Нардеп Данило Гетманцев заявив, що Верховна Рада може запровадити штрафи за порушення режиму самоізоляції. Відповідний законопроєкт планують розглянути на другому позачерговому засіданні 13 квітня.

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики наголосив, що грошові покарання за недотримання карантинних обмежень практикують у багатьох країнах. Про це він повідомив під час брифінгу.

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Планується впровадити штрафи за порушення режиму самоізоляції людей, які контактували з хворими. Це практика зарубіжних країн, яку ми просто впроваджуємо у нас,

– сказав "слуга народу".

У Раді розглянуть законопроєкт

Згідно з порядком денним, законопроєкт №4540 про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, що стосуються запобігання поширенню COVID-19, народні депутати планують розглянути у першому читанні 13 квітня.

У документі зазначається, що порушення порядку обов'язкової самоізоляції, обсервації, встановлених у рішенні про карантин, якщо це не призвело до поширення особливо небезпечної хвороби, тягнуть за собою накладення штрафу від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

З 14 січня в Україні вступив у дію закон , згідно з ним для представників бізнесу, які впускають у свої заклади осіб без масок, ввели штрафи. Положення закону також стосуються громадського транспорту.



Які штрафи за відсутність маски у громадських місцях / Інфографіка 24 каналу