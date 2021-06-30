У дружини нема грошей, – Гетманцев відповів, чи скористається податковою амністією

У Верховній Раді схвалили законопроєкт про податкову амністію. Водночас вона стосуватиметься не всіх громадян України.

Нардеп від "Слуги народу" та глава комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в ефірі програми "Перші особи" відповів, чи скористається податковою амністією. Окрім цього, пояснив, чого очікувати від закону.

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"Я не можу скористатися податковою амністією, мені заборонено прямо законом, як чиновнику. Дружині моїй не заборонено, але в неї нема грошей, які б вона легалізувала", – сказав Данило Гетманцев.

Чи можна легалізувати гроші через родичів

У відповідь на запитання про те, чи можна через амністію легалізувати все, що записано, наприклад, на дружину, Гетманцев відповів, що не радив би цього робити.

"Теоретично, так, але я не радив би це робити. Автоматично у цьому випадку вмикатиметься відповідальність за порушення антикорупційного законодавства, бо чиновник повинен був задекларувати не тільки свої статки, а й статки своїх родичів", – додав він.

Податкова амністія звільняє тільки від відповідальності за ухилення від оподаткування, а від відповідальності за корупційні правопорушення – ні. Проте далекі родичі чиновника, які не мають з ним спільного побуту й не ведуть спільного господарства, можуть без будь-яких обмежень скористатися податковою амністією.

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"Ми хочемо, щоб все було прозоро, хочемо дати можливість всім почати з чистого аркуша своє фінансове життя, і на це спрямована податкова амністія", – сказав нардеп.

Податкова амністія в Україні: коротко