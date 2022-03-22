Гібралтар заарештував яхту російського мільярдера Пумпянського

Ще один російський олігарх залишився без розкішної яхти. Влада Гібралтару заарештувала яхту "Axioma" мільярдера Дмитра Пумпянського. Напередодні він потрапив під санкції ЄС та Великої Британії.

72-метрова яхта "Axioma" зайшла до порту Гібралтару під мальтійським прапором. Після того, як вона була пришвартована, на неї наклали арешт.

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Уряд Гібралтару підтвердив у своїй заяві, що "Axioma" прибула в порт після того, як запросила дозвіл на вхід, і "було підтверджено, що у Верховному суді Гібралтару було здійснено арешт на запит провідного міжнародного банку". При цьому у повідомленні не уточнили, чи стосуються претензії кредиторів до судна чи власника судна.

Офіційно яхта належить холдинговій компанії з Британських Віргінських островів під назвою Pyrene Investments. Однак під час розслідування Міжнародного консорціуму журналістів у рамках Panama papers, було встановлено, що Пумпянський є бенефіціаром холдингу.

Дмитро Пумпянський є власником та головою російського світового виробника сталевих труб для нафтогазової галузі TMK (Трубна металургійна компанія). Він потрапив під санкції Великої Британії та ЄС, які були накладені на російських олігархів після вторгнення Росії до України.