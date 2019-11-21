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      Гідність сильніша за кулі: Супрун про схожість між Україною та Гонконгом сьогодні

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      День Гідності та Свободи / galinfo.com.ua

      Восени 2013 року українська влада почула тверде "ні" у відповідь на спробу лишити Україну грузнути в постсовєцькому болоті. Такою ж була відповідь на спробу придушити протести за допомогою йолкі, силовиків, розгонів та навіть снайперів.

      Таке ж чітке "ні" почув Кремль, коли розпочав гібридну війну. І президенту-втікачу, і президенту РФ, і всьому світу українці продемонстрували передусім гідність та прагнення свободи.

      Цікаво знати: Обличчя Євромайдану: де зараз лідери протестів

      Хоча за шість років від початку Революції Гідності мусимо досі боротися за ці цінності, сьогодні важливо не лише вшанувати пам'ять Героїв Небесної Сотні, а й підтримати тих, хто просто зараз відстоює свою гідність. Мешканці Гонконгу теж сказали тверде "ні" своїй владі та комуністичному Китаю на їхню спробу змінити законодавство. Наш досвід Майдану сьогодні надихає Гонконг не здаватися, чинити опір комуністичному режиму та відстоювати демократичні права та свободи.

      Гонконг охоплений масовими протестами уже майже пів року, проте останнім часом вони стали запеклими – у відповідь на жорстокі дії поліції та спроби зупинити протестувальників.

      Протести поновилися з вимоги скасувати поправку до закону, яка б дозволила екстрадувати людей з Гонконгу до материкового Китаю, де суди контролюються комуністами. Натомість у Гонконзі судова система є незалежною. Наразі відкликання цієї правки – єдина вимога протестувальників, яка все ж була виконана. Вони вимагають повного скасування правки, відставки очільниці регіону, демократичних змін та зняття обвинувачень з протестувальників, яким зараз загрожує від 5 до 10 років ув'язнення.

      Варто пояснити, що Гонконг, який раніше був частиною Британської імперії, є особливим адміністративним регіоном Китаю. Їхні відносини побудовані за принципом "одна країна – дві системи". Китай визначає зовнішню політику та оборону. Утім останнім часом контроль стає більше всеохопним.

      Боротьба України за звільнення від Росії віддзеркалює опір Гонконгу проти комуністичного Китаю,
      – кажуть протестувальники в коментарях журналістам.

      За час цих протестів вулицях Гонконга неодноразово можна було побачити українські прапори та графіті з українськими символами. А документальний фільм "Зима у вогні" збирав тисячі глядачів по всьому місту та додавав сил для боротьби. Протестувальники використовують коктейлі Молотова, мають польову кухню та захищаються підручними засобами. http://bit.ly/2D0SPSb, http://bit.ly/2XCexFx

      гонконг
      Українські прапори у Гонконгу / Фото Stanton Sharpe

      Але, схоже, не лише протестувальників надихає досвід українців. Влада та поліція також "беруть приклад" із беркутівців – використовують водомети та сльозогінний газ, затримують людей сотнями, б'ють і калічать протестувальників. Внаслідок дій поліції загинув студент. Крім того, протестувальників атакують тітушки, і, як під час Майдану, поліція також "не помічає їхніх протиправних дій".

      Влада Гонконгу спробувала запровадити аналог законів 16 січня – заборонила протестувальникам закривати обличчя пов'язками. Але оскільки там, на відміну від материкового Китаю, суди мають незалежність, ця заборона була визнана незаконною.

      Чимало фактів роблять Революцію Гідності та протести в Гонконзі схожими та об'єднують нас. Насправді це одна з унікальних особливостей життя в 2019 році – люди, що перебувають за тисячі кілометрів, можуть підтримувати одне одного в реальному часі, боротися з подібними ворогами – авторитарними режимами та відстоювати свої права на демократію. Тож мусимо скористатися цією можливістю висловити підтримку одне одному та вшанувати пам'ять героїв.

      Cьогодні гонконгці вийдуть з прапорами України, аби висловити солідарність з нашою боротьбою за свободу. Сьогодні ми також вийдемо до Посольства КНР, аби підтримати гонконгців.

      21 листопада: Звільни Гонконг: Акція солідарності.

      Автор: Уляна Супрун
      Джерело: Facebook
       

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      Автор: Блог Соцмережі
      Теги: Новини України Новини політики Публікації Революція Гідності Протести Протести у Гонконгу
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