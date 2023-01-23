"Гігантське НЛО": у Туреччині спостерігали рідкісне природне явище

У Туреччині, над містом Бурса зафіксували рідкісне природне явище – лінзоподібну хмару. Хмара має досить дивну форму, а тому стала вірусною в соціальних мережах.

Гігантська хмара рожевого кольору зʼявилася над Бурсою 19 січня. У мережі засумнівались у правдивості фото та відео. Однак, вони справжні, метеорологи розвінчали усі сумніви та пояснили, що це за природне явище.

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Це лінзоподібна хмара, що є типом хмари, яка має форму блюдця або збіжної лінзи. Зазвичай такі з’являються в гірських районах.



Очевидці були зачаровані явищем природи / Фото CNN

Знімки хмари зробили на заході сонця, і очевидці кажуть, що вона зберігала свою гігантську форму близько години. Колір хмари змінювався в міру того, як вона рухалася навколо сонця.

У соціальних мережах коментатори писали, що лінзоподібна хмара над містом нагадує гігантський НЛО.

Як пояснюють явище метеорологи

За даними Метеорологічного управління Туреччини, лінзоподібні хмари зазвичай утворюються під час вітру, коли повітря переходить через високі споруди або гори.

Це спричиняє конденсацію водяної пари, а хмара нагадує місцевість під ними.