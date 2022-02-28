Гімн під обстрілами: безстрашний трубач у Києві виконав "Ще не вмерла України" з балкона
28 лютого 2022 , 12:42Читать новость на русском
Джерело:"Сегодня"
Під час обстрілів у столиці України один з місцевих мешканців виконав державний гімн, щоб підбадьорити містян та показати окупантам, що їм тут зовсім не раді.
Чоловік виконав "Ще не вмерла України..." на трубі з балкона багатоповерхівки. Виступ вдалося зняти очевидцям.
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Дивіться выдео, як це було:
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