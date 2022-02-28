Гімн під обстрілами: безстрашний трубач у Києві виконав "Ще не вмерла України" з балкона

28 лютого 2022 , 12:42
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Джерело:

"Сегодня"

Під час обстрілів у столиці України один з місцевих мешканців виконав державний гімн, щоб підбадьорити містян та показати окупантам, що їм тут зовсім не раді.

Чоловік виконав "Ще не вмерла України..." на трубі з балкона багатоповерхівки. Виступ вдалося зняти очевидцям. 

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Музикант-патріот завірусився в мережі та вже став місцевим героєм. 

Дивіться выдео, як це було:

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Автор: Ярослава Прадід