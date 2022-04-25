Гинуть бійці з бідних регіонів Росії: що відомо про втрати ворога

За даними російських ЗМІ, більшість загиблих бойовиків під час цинічної війни Росії проти України є люди з бідних регіонів країни-агресора. Найбільше втрат у російських республіках Дагестан та Бурятія.

Дослідження показало, що найчастіше воювати в Україну їдуть бійці з Дагестану та Бурятії – саме тому більшість втрат припадає на ці регіони. Середня зарплата у цих регіонах є приблизно 20 тисяч рублів, або 220 євро.

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При цьому москвичів та мешканців Санкт-Петербургу, де проживає понад 12% населення, майже немає у зведеннях про втрати. Про це свідчать 1744 повідомлення про смерті російських військових.

У дослідженні зазначається, що насправді втрати росіян значно більші, ніж опубліковані 1744 повідомлення.

Російська влада говорить про загиблих військових вкрай неохоче. За традицією обов'язок оголошувати неприємні новини передається на регіональні рівні — про смерті повідомляють губернатори, мери, міські чи районні адміністрації. Міністерство оборони Росії повідомляло про втрати лише двічі: 2 та 25 березня — і називало цифри в 498 та 1 351 особу,

– зазначається в дослідженні.

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