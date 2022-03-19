"Гинуть тваринки": рятувальники вкотре просять українців не палити траву

Працівники ДСНС знову закликали людей не палити траву та сміття. Адже через пожежі гинуть тварини.

Причин, щоб не палити траву та сміття, є достатньо. Наприклад, роботи в рятувальників і без того багато.

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Працівники ДСНС витрачають на ліквідування пожежі багато часу. А комусь в цей момент справді знадобиться їхня допомога. Але вони, на жаль, будуть зайняті через безвідповідальність людей.

Я вас дуже прошу, не паліть траву. Бо поки ми бавимося з цим, комусь дійсно знадобиться наша допомога,

– сказав рятувальник.

Загибель тваринок – не остання серед причин. У траві їх живе дуже багато. Усі ці їжачки, зайчики та пташки не заслуговують згоріти живцем через пожежу.

"Тому подивіться на них і почуйте нас: підпалюйте ворога, а не Україну", – пишуть у ДСНС.



Обгорілий їжачок / Фото ДСНС

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