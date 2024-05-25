У гіпермаркеті було близько 200 людей, 15 працівників не виходять на зв'язок, – Терехов
Окупанти вдень 25 травня завдали цинічного удару по "Епіцентру" в Харкові. Під час атаки в гіпермаркеті було близько 200 людей.
Про це повідомив мер міста Ігор Терехов. Він додав, що 15 працівників "Епіцентру" нині не виходять на зв'язок, передає 24 Канал.
До теми Удар у гіпермаркету у Харкові: щонайменше 2 загиблих, є багато зниклих безвісти
В "Епіцентрі" під час атаки було близько 200 людей
Як повідомив Ігор Терехов у коментарі місцевому телеграм-каналу "Де у Харкові", у момент атаки в гіпермаркеті "Епіцентр" було близько 200 людей. Окрім того, директор магазину повідомив, що 15 працівників магазину не виходять на зв'язок.
Це надзвичайно жахлива ситуація. Це цивільний об'єкт і ви це бачите. Військових тут не було. Субота, вихідний день, люди приїхали купувати речі й такий жахливий удар,
– прокоментував атаку Терехов.
Терехов про удар росіян по "Епіцентру": дивіться відео
На жаль, внаслідок удару загинули люди. Станом на 17:30 25 травня підтверджено смерть 2 людей, щонайменше 24 особи – отримали поранення. Втім, кількість жертв та постраждалих може зростати, адже є зниклі безвісти.
Окупанти цинічно атакували Харків
- Близько о 16:02 у Харкові пролунали потужні вибухи. Ігор Терехов повідомив, що окупанти вкотре завдають ударів по місту та закликав харків'ян перебувати в безпечних місцях.
- Згодом Терехов додав, що російські військові цинічно атакували спальний район та будівельний гіпермаркет. На місці влучання спалахнула масштабна пожежа.
- Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, окупанти скинули 2 керовані авіабомби по цивільній торговельній інфраструктурі. Внаслідок прильоту виникла пожежа на 15 000 квадратних метрів.
- Російські пропагандисти вже публікують у мережі кадри з місця влучання бомб. Вони не приховують, що ціллю атаки був саме "Епіцентр", однак цинічно брешуть, що буцімто в будівельному гіпермаркеті була розміщена військова техніка.
- На цинічні удари ворога відреагував президент України Володимир Зеленський. Він наголосив, що ця атака вражає особливою жорстокістю, а також закликав партнерів надати більше систем ППО. Саме вони можуть захистити Харків від постійних атак, адже тоді ворог не зможе близько підлітати до міста.