Мінус 10 мільярдів податків: на комбінатах одного з найбагатших олігархів України провели обшуки

На двох гірничо-збагачувальних комбінатах провели обшуки. Їхньою причиною стало ймовірне ухилення від податків на майже 10 мільярдів гривень.

Офіційно в Офісі генпрокурора повідомили, що комбінати належать одному з олігархів. За даними "ЕП", мовиться про Костянтина Жеваго.

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Які причини обшуків на комбінатах

Службові особи одного з цих підприємств у 2018 – 2021 роках занизили податкові зобов'язання з рентної плати за користування надрами на суму майже 7,6 мільярда гривень, а іншого – на понад 2,7 мільярда. Це призвело до фактичного ненадходження до державного бюджету понад 10 мільярдів гривень,

– пояснили в Офісі генпрокурора.

Саме тому під керівництвом Офісу Генерального прокурора:

проводять розслідування щодо фактів ухилення службовими особами двох підприємств від сплати податків на суму майже 10 мільярдів гривень;

в ході розслідування правоохоронці провели обшуки в адміністративних та офісних будівлях цих підприємств;

також разом зі спеціалістами з мінералогії та хімії провели огляди родовищ та виробничих потужностей з переробки корисних копалин гірничо-збагачувальних комбінатів;

також відібрали зразки руди та кінцевого продукту виробництва – залізного концентрату, щоб провести комплексні експертизи.

Санкція цієї статті, за якою проводять розслідування правоохоронці, передбачає штраф 15 – 25 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – тобто мовиться про 255 – 425 тисяч гривень. Окрім того, особі можуть заборонити обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до 3 років з конфіскацією майна.

За даними слідства, гірничо-збагачувальні комбінати здійснюють первинну переробку корисних копалин. А їхнім єдиним кінцевим бенефіціарним власником підприємств є один із найбагатших олігархів України.

Які деталі повідомили у БЕБ

Бюро економічної безпеки України 18 листопада написало, що податки не сплатили два гірничо-збагачувальні комбінати та ще десяток товариств, які входять до групи пов'язаних суб'єктів господарювання.

За даними БЕБ, їхнім єдиним кінцевим бенефіціарним власником є один із найбагатших олігархів України, який перебуває у Князівстві Монако.

Варто зауважити, що 1 серпні 2022 року "УП" повідомила, що в Монако живуть брати Суркіси, забудовник із Дніпра Вадим Єрмолаєв, його колега та депутат Київради Вадим Столар та інші.

У списку був і ймовірний власник бізнесу, який не платив податки – Костянтин Жеваго.

У БЕБ уточнили, що провели обшуки, щоб зібрати доказову базу у справі.

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