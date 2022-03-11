Глава Чернігівської ОВА показав руйнування в місті й розповів про ситуацію
Джерело:телеграм В'ячеслава Чауса
Російські військові вдосвіта 11 березня обстріляли Чернігів. Наразі комунальники працюють над відновленням водопостачання у місті.
Окупанти вдарили по міській бібліотеці та стадіоні імені Гагаріна. Про наслідки атаки розповів голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.
До теми Ворога зупинили під час спроби прорвати оборону Чернігова: може прямувати у напрямку Броварів
Це вже агонія. Я думаю, що в них швидко закінчаться снаряди, бо так, як вони гатять по містах України, точно на довго не вистачить,
– сказав чиновник.
Біля бібліотеки утворилася величезна вирва. Снаряд терористи випустили з літака. Наразі у місті є прорив водоканалу. Однак усім комунальні служби працюють, тому вода невдовзі з'явиться.
Чаус розповів, що важливим завданням на зараз є зібрати якомога більше допомоги в громадах, щоб відвезти у Чернігів. "Як тільки з'явиться безпечна можливість, ми одразу завеземо і пальне, і продукти", – зазначив голова ОВА.
Він додав, що запаси є, але їх потрібно постійно поновлювати.
Дивіться відео з наслідками обстрілу Чернігова:
Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!
Це може вас зацікавити – ЗСУ розбили техніку окупантів у Бородянці: відео