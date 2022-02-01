Наполегливо радили лікарі, – глава Держспоживслужби йде у відставку

Владислава Магалецька подала заяву на звільнення з посади голови Держпродспоживслужби. Вона пояснила, що таке рішення довелося ухвалити через стан здоров'я.

Про свою відставку чиновниця повідомила ввечері 1 лютого у фейсбуці. Магалецька зауважила, що мовиться про звільнення за власним бажанням.

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Детальніше про причини відставки

За словами очільниці Держпродспоживслужби, лікарі наполегливо рекомендували їй зменшити навантаження упродовж найближчих декількох місяців. Натомість посада, яку вона обіймала з листопада 2020 року, потребує цілодобового включення та повної самовіддачі. "Працювати у такому режимі у найближчий час я просто фізично не зможу", – наголосила Магалецька.

Вважаю неправильним брати довгий лікарняний і залишати величезну структуру у підвішеному стані фактично без керівництва,

– зазначила вона.

Магалецька запевнила, що вона не з тих, хто буде чіплятися за крісло. Мовляв, потратила надто багато зусиль, часу й енергії, щоб реформувати Держпродспоживслужбу, осучаснити її та зробили більш європейською та ефективною.

"Реформи мають бути продовжені. Досягнуті результати мають стати фундаментом для подальшого росту. Проєкти, які були запущені, мають бути реалізовані до кінця", – підкреслила посадовиця.

Що відомо про Владиславу Магалецьку

Джерело: "Вікіпедія"

43-річна громадська та політична діячка, родом з Києва. Навчалася на факультеті кібернетики Київського національного університету. Здобула там ступінь кандидата технічних наук.

Пізніше також навчалась в Единбурзькій бізнес-школі. Там отримала ступінь магістра ділового адміністрування та магістра економіки управління.

Працювала на різних керівних посадах в агропромисловій галузі. Була заступницею міністра аграрної політики та продовольства України.

Уривок з допису Магалецької у фейсбуці:

Хочу сердечно подякувати всій нашій команді, нашим партнерам, усім, з ким ми змінювали систему, створювали та реалізовували нову філософію взаємодії держави та бізнесу, відкривали нові ринки і проводили реформи. Дякую всім, хто вірив в нас та підтримував увесь цей час. Нам вдалося зробити майже неможливе – розпочати ефективну трансформацію Держпродспоживслужби в європейський сервіс. Переконана, що зміни мають бути продовжені! Я бажаю успіху новому керівництву Держпродспоживслужби і сподіваюсь тільки на гарні новини!