Глава МАГАТЕ летить до Туреччини обговорити питання безпеки АЕС в Україні
Джерело:Твітер Рафаеля Гроссі
Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі вирушив до Туреччини, щоб обговорити питання безпеки атомних енергостанцій України та інших ядерних об'єктів. Сьогодні він виступить на Анталійському дипломатичному форумі.
Гроссі повідомив, що вже у дорозі до Анталії. Він планує обговорити питання забезпечення безпеки в Україні та питання збереження ядерних об'єктів.
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Форум пройде 10 березня – у той самий день, коли ведуться переговори міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби та пропутінського міністра Лаврова.
Я на шляху до Анталії, Туреччина, щоб обговорити нагальне питання забезпечення безпеки та збереження ядерних об'єктів України,
– написав Гроссі у своєму твітері.
Директор МАГАТЕ вирушив до Анталії / Фото Рафаель Гроссі
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