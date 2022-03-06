Глава Миколаївської ОВА попросив росіян забрати тіла своїх загиблих: вони почали розкладатися

Повномасштабна війна Росії та України триває вже півтора тижня. За цей час окупаційна армія Кремля дізналася, що таке справжні втрати. Проте частину загиблих орків так і не забрали.

Вони вже почали розкладатися та невдовзі почнуть забруднювати український чорнозем. Тому голова Миколаївської ОВА Віталій Кім звернувся до росіян.

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"Бездушні орки"

Посадовець попросив, щоб тіла загиблих вивозили туди, звідки вони прийшли. Адже росіянами засіяні всі лісосмуги Миколаївщини.

Бездушні орки – заберіть свої трупи з нашої землі. Якими ж треба бути муд*ками, щоб замість того, щоб евакуювати тіла (2-3 дні) деякі лежать,

– написав Кім.

Він додав, що окупанти натомість приїжджають в місця, де вже є мертві та розкладаються поруч. Вони продовжують вбивати там українців, але при цьому навіть не намагаються вивезти "колег по нещастю".

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Читайте текст допису з телеграма Віталія Кіма:

Тут мені кажуть, що я мало публікую знищеної та захопленої техніки. Я це не роблю через небажання. Також повно негарних фото та відео трупів орків, якими усіяні лісосмуги Миколаївщини… Реально багато та криваво. Це мала частина архіву. Трупів викладати не хочу.

P.s. Бездушні Орки – заберіть свої трупи з нашої землі. Якими ж треба бути мудаками, щоб замість того, щоб евакуювати тіла (2-3 дні) деякі лежать – вони приїжджають розкладаються поруч і стріляють...