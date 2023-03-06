Глава МО не виключає, що його ексзаступника Шаповалова можуть виправдати

Колишньому заступнику міністра оборони України В’ячеславу Шаповалову, який відповідав за тилове забезпечення ЗСУ і в лютому 2023 року був взятий під варту, не інкримінують нічого пов’язаного з харчуванням.

Про це в новому інтерв'ю розповів міністр оборони України Олексій Резніков.

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За моєю інформацією, йому не інкримінують нічого пов’язаного з харчуванням. В нього інше звинувачення, нічого корупційного там немає. Ні яйця, ні моркви, ні капусти,

– сказав глава Міноборони.

При цьому він наголосив, що винною особу може визнати тільки суд. На питання про те, чи у справі Шаповалова йдеться про закупівлю неякісних бронежилетів, Резніков відповів: "Нехай розбираються".

Але я точно знаю, що контракти, які є предметом дослідження, датовані березнем 2022 року. І я хочу запитати: а де всі були в березні 2022-го? Коли на складах нуль (бронежилетів, – ред. 24 Канал), а треба було привезти сотні тисяч,

– наголосив міністр.

Резніков вважає, що у цій справі треба дочекатись завершення слідства і почути вирок суду. "Бо він може бути і виправдальним теж", – не виключає глава МО.

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