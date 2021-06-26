Глава МОЗ Британії порушив карантин, цілуючись зі своєю помічницею: деталі та фото скандалу

У Великій Британії глава МОЗ Метью Генкок порушив карантинні обмеження, обіймаючись та цілуючись зі своєю помічницею у приміщенні. Опозиція закликала звільнити чиновника, але прем'єр-міністр Борис Джонсон мав іншу думку.

У виданні повідомили, що фото, ймовірно, з будівлі міністерства охорони здоров'я зробили ще у травні. До того як уряд країни ухвалив рішення дозволити близькі контакти поза домівкою.

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Глава МОЗ вляпався у скандал

На світлинах видно, як глава МОЗ Метью Генкок цілується та обіймається зі своєю помічницею Джиною Каланджело. Скандальність інциденту полягає у тому, що вони обоє мають свої сім'ї.

міністр одружений упродовж 15 років і має 3 дітей;

його помічниця також наразі перебуває у шлюбі.

Я погоджуюсь з тим, що порушив вказівки щодо соціального дистанціювання у цих обставинах. Я розчарував людей і дуже шкодую. Я продовжую працювати над тим, щоб вивести країну з цієї пандемії, і був би вдячний за конфіденційність для моєї родини щодо цього особистого питання,

– сказав Генкок.

Опозиція закликала звільнити Генкока

Опозиція розкритикувала главу МОЗ і закликала звільнити його з посади. Політики також вимагають провести розслідування, чи порушив він кодекс, що регулює поведінку міністрів.

Водночас у Бориса Джонсона на це все була інша думка. Глава Великої Британії прийняв вибачення Генкока і впевнений у ньому. Прем'єр наголосив, що важає це питання "закритим".

Це питання точно не закрите, незважаючи на спроби уряду приховати це. Метта Генкока, схоже, спіймали на порушенні законів, які він і створив, маючи таємні стосунки з помічницею, яку призначив на посаду, що фінансується платниками податків,

– обурився представник Лейбористської партії.

Своєю чергою правоохоронці Лондона зазначили, що не розглядають справи пов'язані з коронавірусом. Саме тому не розслідуватимуть цей інцидент і додали, що це компетенція МОЗ.

Ситуація з COVID-19 у Британії: коротко

Станом на 26 червня у Великій Британії виявили 4 мільйони 700 тисяч випадків COVID-19.

Перемогли смертельну інфекцію понад 4 мільйони 312 тисяч осіб. Померли понад 128 тисяч.

Протягом минулої доби, 25 червня, у країні зафіксували 15 296 нових хворих на коронавірус.