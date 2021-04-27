Наближені до Путіна: глава МВС Чехії обрав заступником симпатика російських "Нічних вовків"

Міністр внутрішніх справ Чехії Ян Гамачек обрав собі нового заступника. Ним став колишній південноморавський губернатор Міхал Гашек, який може бути прихильником російських "Нічних вовків".

Чеські ЗМІ з'ясували, що в минулому Гашека критикували через покладання вінків разом з членами російського мотоклубу "Нічні вовки". Вони близькі до президента Росії та воювали разом із сепаратистами на сході України.

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Очільник МВС Чехії заявив журналістам на брифінгу, що Гашек у минулому допустив "деякі політичні помилки" і додав, що новий заступник вибачився за помилки.

"Я буду оцінювати його роботу в міністерстві лише з погляду сьогодення", – сказав міністр Ян Гамачек, який також є віцепрем'єром.

До того як Гашек обійняв відповідну посаду, він був радником Гамачека. Наразі на посаді заступника очільника МВС Чехії він разом з міністром керуватиме питаннями безпеки країни.

Скандал довкола Гашека через "Нічних вовків"

Новим заступником Яна Гамачека Міхал Гашек буде протягом 6 місяців, що залишились до виборів в Чехії.

Міхал Гашек у 2016 році зазнав жорсткої критики. Під час перебування на посаді губернатора у Брно він поклав вінки до пам'ятників загиблим червоноармійцям разом з членами російського мотоклубу "Нічні вовки".

У фейсбуці він опублікував фото з події, де на задньому плані видно прапор терористичних організацій з ОРДЛО. "Нічні вовки" близькі до президента Росії Володимира Путіна, члени відповідного клубу воювали разом на сході України та причетні до окупації Криму.

Окрім цього, у 2015 році в декількох місцях регіону Гашек поклав вінки до могил загиблих червоноармійців, маючи георгіївську стрічку.