Глава МВС Монастирський потрапив під обстріл окупантів на Донбасі: у мережі з'явилось відео

Очільник Міністерства внутрішніх справ Денис Монастирський потрапив під обстріли. Сталося це 19 лютого під час його візиту на Донбас.

Під обстріл російських окупантів потрапив не лише Монастирський, але й група іноземних журналістів.

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Як раніше повідомив радник голови МВС Антон Геращенко, інцидент стався на позиції 30-ї бригади в районі Новолуганського. На оприлюднених кадрах видно, як зненацька почався обстріл і люди впали на землю. Згодом міністра внутрішніх справ та журналістів оперативно відвели в укриття.

За даними Геращенка, дивом ніхто не постраждав.

Журналісти CNN, FOXnews, Washington post, New York Times, Voice of America та інших світових медіа змогли переконатися, хто насправді готується до наступу на мирну Україну, а хто готується до оборони,

– наголосив радник голови МВС.

Монастирський потрапив під обстріли: дивіться відео

Додамо, що нардепи 19 лютого також потрапили під обстріл, тож їх екстрено перевели в укриття. У зоні обстрілу опинились народні обранці та журналісти. Постраждалих немає. Також речниця "Слуги народу" оприлюднила відео, яке зняте вже з укриття, на ньому чути вибухи.

Ось знову щось прилетіло, зовсім поряд,

– коментує звук вибуху Давид Арахамія.

За словами Арахамії, іноземні журналісти були шоковані. Додамо, що зараз на Донбасі перебувають:

голова фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія,

очільник комітету Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич,

Юрій Мисягін,

Мар'яна Безугла.

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Загострення на Донбасі почалося лише 2 дні тому – за цей час бойовики понад 120 разів гатили у бік наших позицій.

Повний текст публікації Антона Геращенка:

Міністр Внутрішніх справ Денис Монастирський, група Народних Депутатів, а також 25 іноземних журналістів щойно потрапили під мінометний обстріл на позиції 30 Бригади в районі смт Новолуганського.

Дивом ніхто не постраждав.

Журналісти CNN, FOXnews, Washington post, New York Times, Voice of America та інших світових медіа змогли переконатися, хто насправді готується до наступу на мирну Україну, а хто готується до оборони.