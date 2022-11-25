Путін хоче посилити кризу, зима йому на руку, – глава МЗС Британії розповів, як Лондон допоможе

Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі оголосив про новий пакет підтримки України і наголосив, що Лондон допоможе пережити зиму.

Росія захоче використати зиму проти України

Джеймс Клеверлі під час брифінгу у Києві ще раз підтвердив, що Британія підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно.

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Безумовно, всім зрозуміло, що з настанням зими Путін продовжує намагатися зламати рішучість України своїми жорстокими нападами на мирних жителів, лікарні та енергосистему. Росія зазнає поразки. Велика Британія стоїть пліч-о-пліч з Україною,

– запевнив Джеймс Клеверлі.

Та зауважив, що сьогодні він побачив силу і стійкість українського народу й українського уряду." У мене немає сумнівів, що Україна продовжить оборону від цієї неспровокованої агресії".

Велика Британія допоможе пережити зиму

Міністр нагадав, що у листопаді Британія виділила 15 мільйонів фунтів на оборонний пакет допомоги Україні. І безумовно, ця підтримка буде і по інших напрямках. Крім того, британський глава МЗС зазначив, що його країна допоможе Україні пережити цю зиму.

Сьогодні я оголошую додаткове виділення фінансової допомоги для підтримки стійкості України, а також допомогу на відбудову міст та населених пунктів, які було деокуповано.

Велика Британія спрямує ще 35 авто, включно з 24 каретами "швидкої" та шістьма бронемашинами.

Також Лондон виділяє ще 5 мільйонів фунтів стерлінгів на зернову угоду, яку очолює Україна.

Головне про візит глави МЗС Британії в Україну

Державний секретар у закордонних справах Великої Британії Джеймс Клеверлі прибув до Києва 25 листопада, щоб зустрітися з керівництвом України.

Він також анонсував новий пакет підтримки, який включатиме 3 мільйони фунтів стерлінгів (3,6 мільйона доларів США) на допомогу у відновленні інфраструктури, зокрема шкіл та притулків, які були зруйновані від початку війни.

Кошти також будуть спрямовані на підтримку жертв сексуального насильства під час російської агресії.

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