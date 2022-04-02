Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба мав зустріч зі своїм колегою з Японії Хаяші Йошімасом. Важливу й складну розмову глава МЗС Японії вирішив розбавити зворушливим моментом.

Він вручив нашому міністру малюнки дітей Японії, адресовані захисникам України. Про це Дмитро Кулеба написав у своєму інстаграм.

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Діти Японії передали малюнки захисникам України

Діти, не лише українські, а й всьому світі, переживають сьогоднішню ситуацію в Україні по-своєму. Більшість із них на підтримку України створюють малюнки. Так зробили й діти з Японії.

Це був зворушливий момент нашої зустрічі, на якій ми говорили про санкції та іншу підтримку України. Все буде добре. Не одразу, але обов'язково буде,

– підкреслив Кулеба.

Міністр закордонних справ також додав, що обов'язково передасть їх нашим захисникам.



Глава МЗС Японії передав Кулебі малюнки японських дітей захисникам України / Фото з інстаграму Кулеби

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