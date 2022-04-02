Глава МЗС Японії передав Кулебі малюнки японських дітей захисникам України
Джерело:інстаграм Дмитра Кулеби
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба мав зустріч зі своїм колегою з Японії Хаяші Йошімасом. Важливу й складну розмову глава МЗС Японії вирішив розбавити зворушливим моментом.
Він вручив нашому міністру малюнки дітей Японії, адресовані захисникам України. Про це Дмитро Кулеба написав у своєму інстаграм.
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Діти Японії передали малюнки захисникам України
Діти, не лише українські, а й всьому світі, переживають сьогоднішню ситуацію в Україні по-своєму. Більшість із них на підтримку України створюють малюнки. Так зробили й діти з Японії.
Це був зворушливий момент нашої зустрічі, на якій ми говорили про санкції та іншу підтримку України. Все буде добре. Не одразу, але обов'язково буде,
– підкреслив Кулеба.
Міністр закордонних справ також додав, що обов'язково передасть їх нашим захисникам.
Глава МЗС Японії передав Кулебі малюнки японських дітей захисникам України / Фото з інстаграму Кулеби
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