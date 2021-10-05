Глава ОАСК Вовк влаштував гучне святкування зі скандальними суддями

Главу скандального Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка помітили у заміському ресторані. Під час святкування він перебував у колі скандально відомих суддів, експрокурора та екснардепа.

Журналісти зафіксували святкування суддів та їхніх друзів у ресторані "Фабіус" у Конча-Заспі. Це сталося у день, коли суд виніс рішення на користь керівника ОАСК Павла Вовка.

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Кого помітили на святкуванні з Вовком

За інформацією журналістів, серед гостей були скандальні судді Окружного адмінсуду Києва. Зокрема, разом з Павлом Вовком помітили суддю Євгена Аблова, який фактично зобов'язав "Беркут" розігнати Майдан у грудні 2013 року.

Також на святкуванні зафіксували таких суддів:

Ігоря Погрібніченка – ключового суддю, який ухвалював потрібні Вовку рішення з метою блокування ВККС.

– ключового суддю, який ухвалював потрібні Вовку рішення з метою блокування ВККС. Володимира Келеберду, що відомий великою кількістю нерухомості, яка належить його сім'ї, проте інформації про доходи, які б підтверджували, що відповідне майно вони могли придбати, нема;

що відомий великою кількістю нерухомості, яка належить його сім'ї, проте інформації про доходи, які б підтверджували, що відповідне майно вони могли придбати, нема; Віктора Шулежка, який у колегії з іншими суддями ухвалював рішення на користь підприємств олігарха Дмитра Фірташа;

який у колегії з іншими суддями ухвалював рішення на користь підприємств олігарха Дмитра Фірташа; Віталія Амельохіна, який входив у трійку, що розглядала справу щодо "Приватбанку" і скасувала націоналізацію.

Крім того, у заміському ресторані Вовк дружньо обіймався з колишнім прокурором Генпрокуратури Максимом Мельниченком. Наразі він є заступником керівника адміністрації порту "Південний" в Одеській області.

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За інформацією видання, серед гостей зафіксували чоловіка, схожого на ексзаступника голови служби Головного управління юстиції Олександра Липового, якого у 2015 році заарештовували за отримання 70 тисяч гривень хабаря.

Ще серед супутників скандального Вовка журналісти також впізнали екснардепа від блоку Петра Порошенка Василя Яніцького й ексзаступника Одеського окружного адміністративного суду Олексій Колесніченко.

Ймовірна причина святкування

Згідно з інформацією видання, відвідини заміського ресторану відбувалися 15 вересня.

Саме того дня Київський обласний окружний адмінсуд виніс рішення на користь керівника ОАСК Павла Вовка – визнав протиправним та скасував висновок про невідповідність Павла Вовка критеріям доброчесності та професійної етики.

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За словами члена правління фундації DEJURE, ексчлена Громадської ради доброчесності Романа Маселка, відповідне рішення суду є важливим для Вовка. Він має проходити кваліфікаційне оцінювання.

"Плівки Вовка": коротко

У 2019 році з'явились аудіозаписи, на яких судді ОАСК домовлялися про конкретні судові рішення.

Зокрема, на плівках чути, як Павло Вовк з колегами планували повністю контролювати судову гілку влади. А також – впливати на розвиток подій у державі.

Суддів залучили до кримінальної відповідальності. За підсумками обшуків детективи НАБУ оголосили про підозру Вовку та заступнику голови суду Євгену Аблову зокрема.

За інформацією джерел видання у судовій владі, на відповідному святкуванні були й ті особи, чиї голоси схожі на ті, що фігурують на так званих плівках Павла Вовка.