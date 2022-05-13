Глава розвідки підтвердив, що в Росії проводять приховану мобілізацію

На території Росії таки почали проводити приховану мобілізацію. Наша розвідка вже має підтвердження цієї інформації, яка раніше не раз фігурувала в матеріалах ЗМІ як прогноз.

Такі дані озвучив голова Генерального управління розвідки України генерал-майор Кирило Буданов. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на його включення в ефірі національного телемарафону.

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Збирають військо двома шляхами

Буданов зазначив, що зараз це справді на часі. Оскільки керівництво Росії дуже активізувалося в цьому плані.

Я зараз це підтверджую – Росія проводить приховану мобілізацію. Вона йде двома шляхами. Перший – фактичні дії, які й називаються прихованою мобілізацією. А друге – це використання резервістів, у них це називається "БАРС",

– пояснив глава ГУР.

Він додав, що резервістів ворога залучають до виконання бойових дій на короткострокові контракти. В Україні вже навіть є полонені росіяни, яких привезли воювати саме за такою системою

Чому не відкрито збирають військо

"БАРС" – абревіатура з російського "боевой армейский резерв страны"

Буданов розповів і про те, чому Росія не наважується проводити відкриту мобілізацію. Є два основні чинники, якими це зумовлено:

Економічні фактори – в умовах накладених економічних санкцій, удари будуть більш значними.

Пастка пропаганди – буде важко пояснити населенню, чому проводиться відкрита мобілізація. Адже в офіційних заявах керівництво країни каже, що "все йде добре".

У Росії хочуть змінювати законодавство

Також, за даними нашої розвідки, в Росії почали задумуватися над змінами в законодавстві. Мовиться про ті норми, які стосуються призову.

Передусім хочуть зробити, щоб призов можна було оголошувати не 2 рази на рік, а в будь-який час. Окрім цього хочуть посилити відповідальність за ухилення від проходження військової служби.

Після мобілізації смерть або полон

Росія зараз вже відчуває різкий брак кадрів у своїх військових підрозділах. Тому війська ворог не накопичує, а одразу кидає в запеклі бої.

Підтвердженням цьому є один із полонених, відео з яким оприлюднили 9 травня. Цей окупант був мобілізований по "Барсу" лише у квітні. Згодом він уже потрапив до рук наших захисників. Проте, можна вважати, що йому пощастило. Адже багато з росіян просто гинуть.

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