Немає жодних релігійних підстав відмовлятися від вакцинації, – голова УГКЦ

Предстоятель УГКЦ митрополит Святослав Шевчук вже вакцинувався від коронавірусу. Він заявив, що у вірян немає ніяких релігійних підстав, аби відмовитися від щеплення.

Втім, Святослав наголосив: церква не може пропагувати вакцинацію і змушувати когось щеплюватися.

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Вакцинація – феномен людського життя

Митрополит Святослав відзначає: треба ствердити, що вакцинація є частиною нашого життя, усвідомлюємо ми це чи ні. Вакцинація як феномен є тим, що відповідає фізіології людського тіла і допомагає організму самотужки побороти збудника захворювання.

Тому заперечувати феномен вакцинації як такий, каже Святослав, – нерозумно. Це як заперечувати, що дощ іде чи сонце світить

Ми не знаємо світу без вакцинації. Людство побороло важкі захворювання – такі, як віспа чи холера, деякі хвороби цілком зникли, деякі ще існують. Але вони були поборені лише завдяки вакцинам,

– зазначив глава УГКЦ.

Сумніви щодо вакцинації: думка Святослава

Митрополит зазначив: з великою повагою ставиться до сумнівів і побоювань щодо вакцинації. Пояснив він це тим, що всі вакцини, які є на сьогодні від COVID-19 – це вакцини екстреного використання. Вони ще проходять експериментальний період випробування.

Тому природно, що такі вакцини порушують певні питання у фахових медиків і лікарів. Це в мені промовляє колишній медик (сміється). Але навіть на такому етапі ці вакцини не можна міфологізувати,

– пояснив своє ставлення Святослав.

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Втім він зазначив: релігійні діячі не мають права говорити про безпечність чи небезпечність якоїсь вакцини. Це також не у компетенції церкви, цим мають займатися відповідні державні органи.

Адже громадяни не можуть знати, чи та чи інша вакцина, яку закуповує держава, справді є безпечною. "Бо держава може закупити вакцину, яка справді є дешевшою чи найбільш ходовою на ринку, але цілком небезпечною", – відзначив Святослав.

Церква не може пропагувати вакцину

Церква не може бути пропагандистом вакцинації, це поза її компетенцією, ствердив Святослав. "Ми можемо лише стверджувати, що питання вакцинації – компетенція медиків, і в цьому питанні немає жодних релігійних підстав, щоб відмовлятися". Про це є окрема заява Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій.

Одна з проблем нинішньої вакцинації – її недоступність усім, підкреслив глава УГКЦ. Коли вона стане доступною, людина зможе мати вільний вибір – вакцинуватися чи ні.

Наостанок Святослав відповів, що його батьки обов’язково будуть вакцинуватися від коронавірусу, щойно це буде доступно.

Хто з релігійних лідерів вже вакцинувався

16 березня залишками вакцини Covishield у київському Мистецькому арсеналі щепили декількох релігійних лідерів України.