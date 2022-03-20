Глава владної партії Німеччини назвав Путіна воєнним злочинцем

Співголова правлячої Соціал-демократичної партії Німеччини Ларс Клінгбайль назвав Володимира Путіна воєнним злочинцем.

Також він заявив, що розриває дружні відносини з ексканцлером Герхардом Шредером.

Важливо Путін і Шойгу готуються задіяти у війні проти України неповнолітніх: документ

"Так, Путін – воєнний злочинець. Він відповідальний за цю жорстоку війну, за вбитих дітей, жінок і чоловіків, за розірвані сім’ї, за всі злочинні нещастя", – повідомив Ларс Клінгбайль.

Те, що сталося за останні кілька тижнів, є, звичайно, також політичним розривом між мною та Шредером,

– зазначив Клінгбайль.

Крім того, він розкритикував політику попередніх урядів Німеччини щодо Росії. "Усі партії, які несуть відповідальність, мають запитати себе, чи вони були на правильному шляху", – зазначив Ларс Клінгбайль.

За його словами, були явні тривожні сигнали – війна з Грузією 2008 року, анексія Криму 2014 року, замовні вбивства російських агентів, замах на Навального. "Так, ми всі повинні були по-іншому оцінювати те, що сталося в Росії", – додав Клінгбайль.

Дивіться інтерв'ю з генералом США Ходжесом: