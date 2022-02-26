Главі Луганської ВЦА зламали телефон: пропонували "перейти до русских"

Окупанти зламали телефон главі Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Сергію Гайдаю. Вони цинічно пропонували йому перейти на сторону загарбника.

Про це він 26 лютого розповів у своєму фейсбуці. Гайдай пояснив, що фейки – це ще один інструмент війни Росії проти України.

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Нещодавно, зокрема, окупанти розповсюджували інформацію про те, що Лисичанськ, Рубіжне, Севєродонецьк – вже не Україна. Гайдай закликав не вірити їм, адже це – брехня. "Річ у тім, що росіяни ламають телефони, взламують акаунти, намагаються створити паніку серед місцевого населення. Бо паніка є найкращим другом росіян – загарбників та наших ворогів", – підкреслив він.

Очільник ВЦА закликав перевіряти інформацію декілька разів, у різних джерелах. Адже фейки заважають українським захисникам швидко ухвалювати рішення. Доводиться перевіряти усе щодо будь-яких прохань, аби не відправити людей у небезпечне місце, де їх чекатиме ворог.

Навіть мій телефон вже зламаний. Мені пропонували "перейти до русских". Ну, всі номери заблоковані, всі боти почищені,

– наголосив він.

За словами Гайдая, окупанти отримали від нього таку ж відповідь, як від наших прикордонників на острові Зміїний. "Це текст не для всього загалу, але він дуже лаконічний і конкретний. Тож тримаймося і все буде Україна, буде добро. Дякую, Луганщино", – підсумував посадовець.

Нагадаємо, загарбники пропонували українським прикордонникам зі Зміїного здатися. У відповідь почули чітку відповідь – росіянам запропонували "пути на х**".

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