Глави МЗС Австрії, Чехії та Словаччини відвідали українських бійців у прифронтовій зоні

Міністри закордонних справ Австрії, Чехії та Словаччини перебувають в Україні зі спільним візитом. Вони відвідали прифронтову зону на Сході та зустрілися з українськими військовими.

Фото та відео з поїздки глав закордонних відомств європейських країн на Донбас опублікував у мережі посол України в Чехії Євген Перебийніс.

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Глави МЗС Австрії, Чехії та Словаччини відвідали Схід

В Україні зі спільним візитом перебувають очільники міністерств закордонних справ Австрії – Александр Шалленберг, Чехії – Ян Ліпавський, Словаччини – Іван Корчок. 7 лютого вони відвідали прифронтову зону. Там міністри зустрілися з українськими військовими.



Міністри з Австрії, Чехії та Словаччини відвідали прифронтову зону / Фото Євгена Перебийноса​

Перебийніс розповів, що главам дипломатів трьох країн з гелікоптера показали територію уздовж лінії зіткнення.

Крім того, посол опублікував фото зустрічі міністрів, одягнених у бронежилети та шоломи, з бійцями Збройних сил.



Міністри поспілкувалися з українськими військовими / Фото Євгена Перебийноса​

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Нагадаємо, раніше у МЗС України розповіли, що це перший в історії візит глав зовнішньополітичних відомств країн Славковського формату. Міністри пробудуть в Україні два дні – до 9 лютого. Після завершення поїздки на Донбас вони проведуть переговори з українським колегою Дмитром Кулебою.

Славковський формат був заснований прем'єр-міністрами Чехії та Словаччини й канцлером Австрії у чеському місті Славков 29 січня 2015 року. У межах об'єднання країни зміцнюють взаємодію в політичній, економічній, культурній та гуманітарній сферах.