Глави МЗС України та Італії відзначають активізацію ділових зв'язків між бізнесменами двох країн

Обсяг торгівлі між Україною та Італією в 2020 році досяг майже чотирьох мільярдів євро і має істотний потенціал для зростання.

Міністр закордонних справ і міжнародного співробітництва Італії Луїджі Ді Майо і міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба подякували бізнесменам двох країн за активну співпрацю, яка сприяє економічному розвитку держав.

Читайте також Єгипет та Україна обговорюють можливість спільного виробництва й експорту в країни Африки

Ді Майо та Кулеба зустрілись у Києві

Відповідну заяву дипломати зробили 10 червня на українсько-італійському бізнес-форумі, який пройшов у Києві.

Дорогі італійські та українські бізнесмени, коли ви підписуєте контракти, коли ви робите нові проекти, ви не просто заробляєте гроші, ви не просто створюєте додаткові робочі місця в Україні і в Італії, ви не просто платите податки до бюджетів наших країн, ви цементуєте взаємини цих двох країн,

– сказав Кулеба.

Торгівля між країнами має потенціал для зростання

Ді Майо своєю чергою повідомив, що обсяг торгівлі між Україною та Італією в 2020 році досяг майже чотирьох мільярдів євро і має істотний потенціал для зростання.

Ми повинні визначити більш чіткі плани з економічного співробітництва між нашими країнами, для цього тут і присутні представники нашої бізнес-спільноти,

– сказав Ді Майо.

У присутності дипломатів було підписано контракт між міжнародною вертикально інтегрованою гірничо-металургійною групою "Метінвест" і світовим постачальником технологій для металургії італійською компанією Danieli. З боку української компанії документ підписав генеральний директор Юрій Риженков, а з боку італійського постачальника – гендиректор Джакомо Марескі Даніелі.

У присутності дипломатів підписали контракт

Підписання документа дозволить здійснити поставку сучасного обладнання для будівництва нового цеху з виробництва холоднокатаного прокату на меткомбінаті імені Ілліча в Маріуполі. Інвестиції в нього перевищать 1 мільярд доларів і при цьому буде створено понад 230 робочих місць.