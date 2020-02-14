Глави МЗС нормандського формату таки зустрінуться у Мюнхені: що треба знати

Представники нормандської четвірки на полях Мюнхенської конференції з безпеки спробують підготувати базу для нового саміту. Його попередньо планували на квітень.

Так нормандські лідери хочуть створити передумови для наступної зустрічі. Про це сказав глава МЗС Німеччини Гайко Маас, пише "Інтерфакс-Україна".

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Маас також наголосив, що необхідно працювати разом над спільною європейською структурою безпеки на засадах міжнародного права.

Тут в Мюнхені ми будемо говорити з колегами з Парижа, Москви, Києва, щоб створити передумови для нової зустрічі в нормандському форматі в Берліні,

– пояснив він.

Про зустріч лідерів "нормандської четвірки" говорив також міністр закордонних справ Вадим Пристайко. Однак тоді він зазначав, що запрошення не отримував.

Що відомо про нормандський формат

Остання зустріч за участю глав держав цих країн відбулася 9 грудня 2019 року. Президент Володимир Зеленський тоді вперше особисто зустрівся із російським лідером Володимиром Путіним.

Наступна зустріч запланована на квітень 2020 року у Берліні. Однак наразі детальнішої інформації про дату немає, як і підтверджень, що зустріч таки відбудеться.



Про що домовилися лідери "нормандської четвірки" / Інфографіка 24 каналу