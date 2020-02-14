20:11
14 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      МЮНХЕНСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ КОРОНАВІРУС 2020 АНДРІЙ ЄРМАК ДЕНЬ ВАЛЕНТИНА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін мститься підводникам. Антикоронавірусні російські роботи
      Вєсті Кремля
      23:58, 13 лютого
      Вєсті.UA: "Незабутній" відпочинок Зеленського в Омані. Секс-ревізор Тищенко
      Вєсті.UA
      19:23, сьогодні
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      МЮНХЕНСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ КОРОНАВІРУС 2020 АНДРІЙ ЄРМАК ДЕНЬ ВАЛЕНТИНА

      Глави МЗС нормандського формату таки зустрінуться у Мюнхені: що треба знати

      0
      Лідери нормандського формату таки зустрінуться у Мюнхені / AP

      Представники нормандської четвірки на полях Мюнхенської конференції з безпеки спробують підготувати базу для нового саміту. Його попередньо планували на квітень.

      Так нормандські лідери хочуть створити передумови для наступної зустрічі. Про це сказав глава МЗС Німеччини Гайко Маас, пише "Інтерфакс-Україна".

      Знайте більше: МЗС України засудило план, який підписали дипломати на Мюнхенській конференції

      Маас також наголосив, що необхідно працювати разом над спільною європейською структурою безпеки на засадах міжнародного права.

      Тут в Мюнхені ми будемо говорити з колегами з Парижа, Москви, Києва, щоб створити передумови для нової зустрічі в нормандському форматі в Берліні,
      – пояснив він.

      Про зустріч лідерів "нормандської четвірки" говорив також міністр закордонних справ Вадим Пристайко. Однак тоді він зазначав, що запрошення не отримував.

      Що відомо про нормандський формат

      Остання зустріч за участю глав держав цих країн відбулася 9 грудня 2019 року. Президент Володимир Зеленський тоді вперше особисто зустрівся із російським лідером Володимиром Путіним. 

      Наступна зустріч запланована на квітень 2020 року у Берліні. Однак наразі детальнішої інформації про дату немає, як і підтверджень, що зустріч таки відбудеться. 

       

      Про що домовилися лідери
      Про що домовилися лідери "нормандської четвірки" / Інфографіка 24 каналу

      Ціна на нафту WTI рекордно знизилася: які можуть бути наслідки
      сьогодні
      5692
      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Нормандський формат Новини Франції МЗС України
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 18:25 Проросійський план у Мюнхені: аналіз скандального документу про завершення війни в Україні
      Анатолій Максимов 1676
      сьогодні , 18:00 Український план: дванадцять кроків до безпеки в Україні
      Оксана Сироїд 436
      сьогодні , 13:12 Ціна на нафту WTI рекордно знизилася: які можуть бути наслідки
      Тетяна Панасюк 5687
      сьогодні , 13:53 Скільки коштує обслуговування принтера
      Віктор Терешков 271
      сьогодні , 17:15 Росія проти Туреччини: чому нова війна у Сирії неминуча
      Богдан Мірошниченко 1834
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук