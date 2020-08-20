Російський опозиціонер Олексій Навальний перебуває в комі через отруєння. У Білорусі продовжуються страйки та протести. В Україні оновили поділ на зони карантину. ФСБ запустила фейк про начебто зірвану операцію СБУ. Такими були головні новини четверга, 20 серпня.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні:

Отруєння Олексія Навального

Детально Олексій Навальний перебуває у глибокій комі через ймовірне отруєння: все, що відомо

Російському опозиціонеру Олексію Навальному стало погано під час перельоту з Томська в Москву. Повітряне судно здійснило екстрену посадку.

За словами прессекретарки політика Кіри Ярмиш, Навального, ймовірно, отруїли чимось, підмішаним в чай. Адже лише цей напій опозиціонер пив зранку – в кафе аеропорту.

Який зараз стан Навального

Навальний перебуває у комі, його підключили до апарату штучної вентиляції легень.

Медики виключили такі діагнози:

інсульт;

гострий інфаркт міокарда;

інфекції (у тому числі, коронавірусну);

травми, зокрема, черепно-мозкову.

У лікарні – багато правоохоронців

За інформацією ЗМІ, на консиліумі медики дійшли до висновку, що Навальний отруївся нейролептиком – препаратом, який застосовують лише у психіатрії.

Зверніть увагу! У Кремлі запропонували допомогти з перевезенням Навального до клініки у Європі. Особиста лікарка політика Анастасія Васильєва на цю пропозицію погодилась.

У лікарні, де перебуває Навальний, – багато правоохоронців. Досить довго до політика не впускали навіть його дружину – Юлію. Проте згодом жінці таки вдалось потрапити у реанімацію.

Юлю Навальную все-таки пустили в палату. Лечащего врача Алексея Анастасию Васильеву - нет. Документы на транспортировку Алексея по-прежнему не дают, хотя сейчас это самое главное — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 20, 2020

Що кажуть очевидці з літака

Пасажири розповідають, що Навальному стало погано і він пішов у туалет та не повернувся. Блогер, який летів тим же рейсом, опублікував відео, де політик спершу п’є чай, а тоді вже у салоні літака стогне від болю. Наразі не можемо стверджувати, що кричить саме опозиціонер.

Водночас поліцейські опитали дівчину, яка працює в кафе, де Навальний пив чай, пише телеграм Baza. Вона каже, що політика не запам'ятала, бо був великий потік людей. На зміні було четверо людей. Раніше ніяких скарг на отруєння в кафе не було.

Дивіться відео про отруєння Навального:

Актуально Олексія Навального отруїли: біографія російського опозиціонера

Білорусь продовжує страйкувати

Вже дванадцятий день поспіль білоруси протестують проти фальсифікацій під час виборів президента. В країні продовжується загальнонаціональний страйк – робітники підприємств відмовляються працювати. До них, зокрема, приєдналися медики.

Продовжують загальнонаціональний страйк і працівники заводів-гігантів та шахтарі.

Детально Масові протести в Білорусі: останні новини й що відомо – фото, відео

Погрози опозиційним силам

Павлу Латушку, який донедавна був директором театру імені Купала в Мінську, а зараз є членом Координаційної ради опозиції, надходять погрози. У ніч на 20 серпня невідомі люди облили червоною фарбою фасад його будинку. Про це Латушку повідомили його друзі. Свою сім’ю чоловік вже відправив за кордон.



Будинок Павла Латушка облили червоною фарбою / Фото "Радіо Свободи"



Латушко відправив родину за кордон / Фото "Радіо Свободи"

Координаційна рада хоче зустрітись з керівниками силовиків

Білоруська опозиція вимагає негайної зустрічі із силовими органами країни. Відеозвернення до силовиків записала Марія Колеснікова. Опозиціонерка наголосила: коли силовики давали присягу, вони клялися служити білоруському народові, а зараз у країні відбувається його винищення.

Якщо ви перейдете на бік народу, якщо ви відмовитеся виконувати злочинні накази, ми гарантуємо вам безпеку та недоторканість,

– зазначила Колеснікова.

Дивіться відеозвернення Марії Колеснікової:

Зверніть увагу! Білоруська прокуратура кваліфікувала створення Координаційної ради як "захоплення державної влади". Тим часом в опозиції кажуть: роблять все законно та прозоро.

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Поділ на зони карантину оновили

Міністерство охорони здоров'я з 3 серпня поділило всі регіони України на чотири зони: зелену, жовту, помаранчеву та червону. Цей поділ в черговий раз оновили.

До червоної зони віднесли:

місто Коломия, Городенківський, Косівський та Тисменицький райони Івано-Франківської області;

місто Самбір Львівської області;

місто Біляївка Одеської області;

міста Дубно та Острог, Костопільський, Радивилівський та Рівненський район Рівненської області;

місто Чернівці, Заставнівський та Кіцманський район Чернівецької області.

До помаранчевої зони:

місто Володимир-Волинський, Луцький, Любешівський та Маневицький райони Волинської області;

міста Ужгород та Чоп, Міжгірський, Перечинський, Тячівський та Ужгородський райони Закарпатської області;

та Чоп, Міжгірський, Перечинський, Тячівський та Ужгородський райони Закарпатської області; міста Івано-Франківськ , Бурштин та Калуш, Богородчанський, Калуський, Коломийський та Надвірнянський райони Івано-Франківської області;

, Бурштин та Калуш, Богородчанський, Калуський, Коломийський та Надвірнянський райони Івано-Франківської області; Києво-Святошинський район Київської області;

міста Львів , Борислав, Дрогобич, Моршин, Новий Розділ, Стрий, Трускавець та Червоноград, Бродівський, Буський, Городоцький, Дрогобицький, Жидачівський, Жовківський, Золочівський, Кам'янка-Бузький, Миколаївський, Мостиський, Перемишлянський, Пустомитівський, Радехівський, Самбірський, Сколівський, Сокальський, Старосамбірський, Стрийський, Турківський та Яворівський райони Львівської області;

, Борислав, Дрогобич, Моршин, Новий Розділ, Стрий, Трускавець та Червоноград, Бродівський, Буський, Городоцький, Дрогобицький, Жидачівський, Жовківський, Золочівський, Кам'янка-Бузький, Миколаївський, Мостиський, Перемишлянський, Пустомитівський, Радехівський, Самбірський, Сколівський, Сокальський, Старосамбірський, Стрийський, Турківський та Яворівський райони Львівської області; місто Ізмаїл, Болградський, Миколаївський, Овідіопольський

та Саратський райони Одеської області;

та Саратський райони Одеської області; місто Вараш, Гощанський, Дубенський, Зарічненський, Здолбунівський та Острозький райони Рівненської області;

міста Тернопіль , Бережани та Чортків, Бережанський та Тернопільський райони Тернопільської області;

, Бережани та Чортків, Бережанський та Тернопільський райони Тернопільської області; місто Харків , Богодухівський та Первомайський райони Харківської області;

, Богодухівський та Первомайський райони Харківської області; місто Новодністровськ, Вижницький, Герцаївський, Глибоцький, Кельменецький, Новоселицький, Путильський, Сокирянський, Сторожинецький та Хотинський райони Чернівецької області.

До жовтої зони:

місто Київ ;

; міста Луцьк та Нововолинськ, Горохівський, Іваничівський, Ківерцівський, Ратнівський та Старовижівський райони Волинської області;

та Нововолинськ, Горохівський, Іваничівський, Ківерцівський, Ратнівський та Старовижівський райони Волинської області; міста Житомир , Коростень та Новоград-Волинський, Андрушівський, Бердичівський, Брусилівський, Ємільчинський, Житомирський, Коростенський, Лугинський, Овруцький, Попільнянський, Пулинський, Романівський, Черняхівський та Чуднівський райони Житомирської області;

, Коростень та Новоград-Волинський, Андрушівський, Бердичівський, Брусилівський, Ємільчинський, Житомирський, Коростенський, Лугинський, Овруцький, Попільнянський, Пулинський, Романівський, Черняхівський та Чуднівський райони Житомирської області; міста Мукачево та Хуст, Виноградівський, Іршавський, Мукачівський, Рахівський та Свалявський райони Закарпатської області;

місто Яремче, Верховинський, Галицький, Долинський, Рогатинський, Рожнятівський, Снятинський та Тлумацький райони Івано-Франківської області;

міста Бориспіль, Бровари, Буча, Переяслав та Фастів, Бориспільський, Броварський, Васильківський, Макарівський та Фастівський райони Київської області;

міста Одеса , Білгород-Дністровський, Чорноморськ, Подільськ, Теплодар та Южне, Ананьївський, Арцизький, Березівський, Біляївський, Іванівський, Лиманський, Подільський та Савранський райони Одеської області;

, Білгород-Дністровський, Чорноморськ, Подільськ, Теплодар та Южне, Ананьївський, Арцизький, Березівський, Біляївський, Іванівський, Лиманський, Подільський та Савранський райони Одеської області; місто Рівне , Березнівський, Володимирецький, Демидівський, Корецький, Млинівський, Рокитнівський та Сарненський райони Рівненської області;

, Березнівський, Володимирецький, Демидівський, Корецький, Млинівський, Рокитнівський та Сарненський райони Рівненської області; місто Суми, Кролевецький, Недригайлівський, Охтирський, Сумський та Тростянецький райони Сумської області;

Бучацький, Гусятинський, Заліщицький, Збаразький, Козівський, Лановецький, Підволочиський, Теребовлянський та Чортківський райони Тернопільської області;

Валківський, Великобурлуцький, Вовчанський, Зміївський, Золочівський, Краснокутський, Куп'янський, Нововодолазький, Харківський та Чугуївський райони Харківської області;

міста Хмельницький , Нетішин та Славута, Білогірський, Волочиський, Красилівський, Летичівський, Новоушицький, Славутський та Старосинявський райони Хмельницької області.

Усі інші населені пункти перебувають у зеленій зоні.



Що передбачає поділ України на зони / Інфографіка 24 каналу

Яка ситуація з коронавірусом в Україні? Станом на 20 серпня в Україні виявили 98 537 випадків коронавірусу, з них 2 184 – летальні. Одужали 50 441 особа. За останню добу недугу діагностували у 2 134 людей.

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Фейк ФСБ Росії про начебто зірвану операцію СБУ

У ФСБ заявили, що українські спецслужби мали намір вивести одного з керівників бойовиків на Донбасі на українську територію. Росіяни, своєю чергою, спецгрупу затримали. У СБУ повідомили, що це неправда.

Служба безпеки України наголошує, що оприлюднена інформація є продовженням ланцюгу звичайних фейків російської сторони. І навіть цей фейк свідчить – РФ захищає та підтримує бойовиків,

– мовиться у повідомленні Служби безпеки.

Коротко про "спецоперацію"

Як заявили у ФСБ Росії, організатором і координатором проведення операції буцімто були громадяни України Андрій Байдала і Ігор Міщенко. Щоправда, робили це вони не самотужки, а за допомогою 7 росіян, яких вже затримали:

Макаров Т.Б.

Міщенко М.С.

Капкаєва О.Д.

Кормич А.М.

Пизін М.Ю.

Мороз О.О.

Долгов В.В.

Росіянам обіцяли 200 тисяч доларів за бойовика, – ФСБ

Як стверджують у ФСБ, за виведення бойовика на територію України росіянам обіцяли 200 тисяч доларів, з яких 50 тисяч вже передали як "завдаток".

Також росіяни стверджують, що українці Байдала й Міщенко вже раніше організовували спецоперації по вивезенню з території Росії інших росіян. Про їхню причетність до бойових дій в Україні не згадується.