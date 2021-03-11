Главу МОЗ Словаччини звільнили через таємну закупівлю "Супутника V"

Міністра охорони здоров'я Словаччини Марека Крайчі звільнили через таємну закупівлю російської вакцини "Супутник V". Спільником Крайчі був прем'єр-міністр Ігор Матович.

Спершу парламентарі вимагали відставки самого Матовича. Однак згодом задовольнилися відставкою Крайчі. Це була умова збереження коаліції у парламенті Словаччини.

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Особливо політиків обурило те, що Крайчі та Матович тримали у таємниці закупівлю російської вакцини. Парламентарі дізналися про це після того, як літак з вакциною приземлився в аеропорту Словаччини.

Тоді у парламенті спалахнуло обурення. Особливий гнів викликало те, що вакцину "Супутник V" не схвалив Євросоюз. Проти використання російської вакцини виступила і президентка країни – Зузана Чапутова.

Наразі партія "Супутника V" перебуває на складах. Російську вакцину тестують на мишах словацькі вчені. Свій висновок вони мають озвучити упродовж 3 тижнів.