Такі люди, як він, мали б жити вічно: як українці згадують загиблого на війні Гліба Бабіча

У бою з російськими окупантами загинув відомий український поет та військовий Гліб Бабіч. Ця звістка вразила багатьох українців.

Про загибель Бабіча стало відомо 28 липня. Як українці реагують на тяжку втрату – читайте у матеріалі 24 каналу.

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Донька загиблого Дарка Бабіч присвятила батьку щемливий вірш. Слова співчуття у коментарях дівчині висловили багато людей.



Дарка Бабіч присвятила батьку вірш / Скриншот

Як відомі українці згадують воїна й поета

Українська співачка Оксана Муха написала, що плаче через загибель Бабіча й просить про молитву. Вона зазначила, що воїн був для неї другом, перед яким вона зараз схиляється.

Журналістка Марія Бурмака зізналася, що не має, що сказати, адже їй страшенно боляче. Вона додала, що герої вмирають, адже їх вбивають.

Тільки що мене кинуло в холодний піт. Шок, сльози. Здавалось Гліб Бабіч буде жити вічно. З таким добрим серцем і з такими добрими очима живуть вічно. Так і буде! Мала честь знати і обіймати! Більше нема слів,

– написала депутатка Миколаївської облради Вікторія Москаленко.



Українці сумують через загибель Гліба Бабіча / Фото бійця

Вокаліст гурту Kozak System Іван Леньо розповів про співпрацю з Бабічем. Він назвав військового своїм "внутрішнім голосом".

Біля тебе було завжди тепло і драйвово. Ти завжди мріяв і робив. Ти знав чого хочеш і був переконливим у своїй правоті. Ти був унікальним поєднанням справжнього воїна і справжнього поета. Я тебе любив і буду любити. Ти був чесним, справжнім, добрим і безкорисним. Ти відірвав сьогодні шматок мого серця,

– зізнався Леньо.

Зауважимо, що Бабіч був автором кількох пісень гурту.

Військова парамедикиня Юлія Паєвська з позивним "Тайра", яку нещодавно звільнили з російського полону, зазначила, що дуже сумуватиме за Бабічем.

"Так, я знаю що зустрінемось. Я все знаю, але не можу втримати сліз", – написала жінка.



"Тайра" разом з Бабічем / Фото з фейсбуку медика

Нардепка Ірина Фріз розповіла, що загиблий воїн вмів підтримати навіть у найважчі моменти.

Ти йшов, якщо тобі було не цікаво і говорив про це відверто в очі. Ти так любив свою геніальну донечку. Ти так багато ще мав зробити, але нікуди не поспішаючи, бо знав, що результат буде. Тебе так не вистачатиме… Тримай над Україною небо, друже,

– написала парламентарка.



Фріз зазначила, що Бабіч завжди мав відповіді на всі питання / Фото з фейсбуку нардепки

Нардеп Олексій Гончаренко, коментуючи загибель Бабіча, наголосив, що ненавидить російських окупантів. Військовий Анатолій Штірліц запевнив, що герой назавжди залишиться у серцях українців. Лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко наголосив, що звістка про загибель поета була як грім серед ясного неба.

Головне про загиблого героя

Гліб Бабіч з позивним "Ледар" народився у 1969 році в Миколаєві.

На війну Бабіч пішов у 2014 році. Був командиром взводу вогневої підтримки 10-ї гірсько-штурмової бригади. До нападу росії на Україну боєць займався бізнесом.

Також воїн був активістом ГО "Справа громад", військовим, поетом та автором пісень. Зокрема, герой написав гімн для бригади "Едельвейс" "Подай зброю".

Редакція 24 каналу висловлює рідним та близьким Гліба Бабіча щирі співчуття.

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