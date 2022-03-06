Глибина входу бомби – 7 метрів, – мер Коростеня про нічний удар по місту

Російські орки вдарили ракетами по житловому сектору Коростеня. Мер міста Володимир Москаленко розповів, що ситуація – жахлива.

Росіяни почали скидати бомби близько 2:00. Вони летіли на приватні райони. Мер наголосив. що це трагедія.

Важливо Внаслідок ракетного обстрілу в Коростені загинула людина

За словами Москаленка, зафіксували глибину входу бомби у 7 метрів, ширина отвору – 10 метрів.

Дитині відірвало ніжки

Міський голова розповів, що внаслідок обстрілу загинула одна людина, ще п'ятеро – поранені.

Ба більше, маленькій дитині відірвало ніжки.



Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!