Глибочезні вирви у землі: у МВС показали відео з напівзруйнованого Малина на Житомирщині

Росіяни пізно ввечері 8 березня відкрили вогонь по Малину, що у Житомирській області. Авіаційний удар забрав життя 5 людей, зокрема – двох однорічних малюків.

У Міністерстві внутрішніх справ показали моторошні наслідки атаки. Відповідне відео 9 березня оприлюднили на офіційній сторінці відомства у фейсбуці.

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Смертельна атака окупантів

На кадрах, якими поділилися у МВС, видно величезні вирви, які залишилися у землі після авіаційного удару ворога. Все навколо – розтрощене. Росіяни бомбили Малин, що на Житомирщині, 8 березня близько 23:00. У місті вщент зруйнована ціла вулиця. На жаль, загинули 5 людей, серед яких – 2 діток, яким ледве виповнився рік.

Моторошні наслідки російської атаки по Малину: дивіться відео

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