2024 рік став найспекотнішим роком в історії: які ще кліматичні рекорди він побив

Офіційно 2024 рік став найспекотнішим роком за всю історію спостережень. Він побив попередній рекорд, який зафіксували всього-на-всього у 2023 році.

Згідно з даними європейського агентства моніторингу клімату Copernicus, ці зміни підштовхнули світ до критичного кліматичного порогу, повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

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Що відомо про черговий найспекотніший рік і чому небезпека

Так, 2024 рік був на 1,6 градуса спекотнішим, ніж період до того, як люди почали спалювати велику кількість викопного палива. Це робить минулий рік першим календарним роком, який порушує ліміт у 1,5 градуса, якого країни погодилися уникати згідно з Паризькою кліматичною угодою 2015 року.

Аналіз Copernicus вказує на низку кліматичних рекордів, зафіксованих минулого року. У липні планета пережила найспекотніший день, кожен місяць із січня по червень був найтеплішим за всю історію спостережень, а ще рівень забруднення планети досяг безпрецедентного рівня.

Минулий рік продовжив тенденцію на аномальну спеку. Кожен із 10 найспекотніших років у світі припав на останнє десятиліття.

Кожна частка додаткового градуса приносить все більше шкоди людям та екосистемам,

– наголосив професор клімату з Імперського коледжу Лондона Йорі Рогель.

Екстремальна погода, яка охопила земну кулю минулого року, показує, наскільки небезпечним є життя в теплішому світі. США охопили постійні урагани, а Європу – повені. Не менш небезпечними є тайфуни на Філіппінах. Річки Амазонки впали до безпрецедентного мінімуму під час найсильнішої за всю історію посухи в регіоні.