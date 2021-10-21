Глобальне потепління посилює геополітичну напругу: у НАТО вживають заходів

Клімат змінюється просто на очах. Разом з ним і трансформується середовище безпеки. Наслідки глобального потепління підривають стабільність, посилюють геополітичну напругу і сприяють міжнародним конфліктам.

Рекордні температури, незнані за всю історію спостережень. Буревії, торнадо й цунамі. Масштабні лісові пожежі в різних частинах світу. Небачені зливи й повені, які щороку дедалі складніше спрогнозувати.

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Власний внесок у боротьбу з кліматичними змінами роблять країни НАТО. Адже це відповідає головному призначенню Альянсу – стояти на варті миру і безпеки. Союзники готові реагувати на надзвичайні події і вже вживають заходів.

Повені накрили Західну Європу

Зруйновані будинки, перекинуті автомобілі та гори брухту. Такий вигляд мали німецькі й бельгійські міста влітку 2021 року. Руйнівні повені застали зненацька Західну Європу. Країни накрили небачені досі зливи і, як наслідок, повені.



Повінь у Західній Європі забрала сотні життів / Фото CNN

Загинули понад 1,5 сотні людей. Лісові пожежі палали в Туреччині, Греції, Каліфорнії та Канаді. Найсильніші за 20 років морози вдарили по сонячній Бразилії. Нещодавно потужний ураган "Іда" прокотився Карибами та Північною Америкою. Ці погодні витівки – не інакше, як чергова ознака кліматичних змін.

Зміни клімату несуть небезпеку для світу. Погода стає екстремальною, більш спекотною, вітряною та вологою. Посухи, повені та інші надзвичайні явища дедалі ускладнюють життя людей у світі,

– зазначив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Зміни клімату відбуваються швидше та масштабніше, ніж будь-коли, переконані представники Організації об'єднаних націй. Згідно з оприлюдненим звітом організації, за останнє століття рівень моря підвищився на 20 сантиметрів, а на планеті стало на понад градус тепліше.

Температура останніх 5 років – найвища від початку спостережень.

Як зазначив Столтенберг, на відміну від будь-якого військового нападу, зміни клімату не можливо повністю зупинити. "Вони відбуваються зараз. Тому маємо зробити все можливе, щоб стримати глобальне потепління на нашій планеті", – додав він.

Поступово змінюються цілі екосистеми

Разом із погодою, змінюються цілі екосистеми. А отже й – безпекове середовище. А це, зокрема, впливає на виконання завдань військовослужбовцями. Альянсу доводиться виконувати свої обов'язки в надскладних умовах.

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"Кліматичні зміни суттєво впливають на виконання завдань силами НАТО. Наприклад, антикризове управління, яке є основним обов'язком Альянсу, повинно відбуватися за, можливо, складніших обставин, через погоду й місцевість", – зазначив керівник секції енергетичної безпеки відділу нових викликів безпеці НАТО Міхаель Рюле.



Пилові бурі ускладнюють роботу військових / Фото з твітеру jen_browning

Наприклад, пилові бурі перешкоджають успішному проведенню операцій у повітрі. Адже керування летальними апаратами напряму залежить від температури, тиску й вітру. Через надзвичайні погодні умови, обладнання виходить з ладу.

Так, під час виконання завдання в Афганістані британським військовим довелося міняти деякі зі своїх двигунів на гелікоптерах, адже ті не витримували спеки. "Не лише людям важко працювати в надзвичайних ситуаціях, а й устаткуванню", – наголосив Столтенберг.

Через танення льодовиків доведеться міняти маршрути

Шторми й підвищення рівня води стають на заваді спостереженню у морі. Через танення льодовиків у майбутньому, ймовірно, доведеться розробляти нові маршрути постачання. Ба більше, адаптувати пошуково-рятувальні операції.

Зміни клімату впливають не тільки на те, як ми діємо, але і на те, де ми працюємо. Велика частина нашої критичної інфраструктури піддається впливу,

– резюмував генсекретар НАТО.

Посухи й опустелювання сприяють поширенню піратства. Не менш небезпечні вони і для сухопутних операцій. Наприклад, персонал місії НАТО в Іраку часто змушений діяти в умовах, коли температура повітря перевищує 50 градусів за Цельсієм.

Страждає навіть космічна сфера

Від наслідків аномальної погоди не захищена навіть космічна сфера. Пускові платформи, як правило, розташовані поблизу узбережжя. Непрогнозовані пориви вітру можуть змінити траєкторії запуску супутників і ракет, поставивши під сумнів можливість космічних операцій.

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Як пояснив Столтенберг, саме тому вкрай важливо, щоб Альянс ретельніше відстежував те, що відбувається, і враховував питання кліматичних змін під час військового планування і навчань.

Аби залишатися боєздатним і надалі гарантувати безпеку у світі, НАТО відстежує наслідки, до яких ведуть зміни клімату та готується до них. Адаптує свою стратегію, сили і засоби, щоб у разі надзвичайної ситуації – запобігти катастрофі.



Альянс запроваджує новітні ініціативи / Фото з офіційного сайту НАТО

НАТО може бути готовим використати свій військовий потенціал, щоб допомогти. Адже часто військові завдяки своїм системам логістики, транспортним літакам можуть дістатися місця катастрофи швидше за будь-кого.

Країни північноатлантичного Альянсу активно втілюють новітні ініціативи. Адже першочергове завдання НАТО – гарантування миру й безпеки.

НАТО – це найуспішніший Альянс в історії. Тому що ми можемо адаптуватися разом із тим, як змінюється світ,

– переконаний генсекретар НАТО.

Від сучасних гібридних енергетичних установок до світлодіодних ламп і сонячних батарей. Усі ці засоби можуть зробити збройні сили Альянсу енергоефективними та зменшити залежність від видобувного палива. А ще залишатися боєздатними навіть в умовах надзвичайної ситуації, наприклад у разі відключення світла або забруднення води.

НАТО використовують зелену енергію

Військові Альянсу успішно використовують зелену енергію. Вітряки та енергоефективні лампи живлять польові бази. Дизель-генератори більше не потрібно використовувати постійно.

Країни НАТО розбудували енергоефективну мережу, яка забезпечує живленням увесь військовий табір. Енергію з різних джерел поєднали за допомогою оперативного сумісного програмного забезпечення. У військових таборах активно використовують і сонячні батареї.

Табори можуть бути розгорнуті таким чином, аби використовувати дедалі менше дизельного палива. Натомість застосовувати відновлювані джерела енергії: сонячні й вітрові,

– додав Міхаель Рюле.

Усі ці ініціативи не лише допомагають боротися зі змінами клімату, а й підвищують безпеку військовослужбовців і обладнання. А це робить НАТО здатним реагувати на нові виклики. Адже через глобальне потепління і довготривалі й незворотні зміни погодних тенденцій, перед військовими НАТО постає абсолютно нове безпекове середовище.

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Проте Альянс доводить, що здатен адаптуватися і до нього. За словами Рюле, НАТО не займається кліматичною політикою. "Однак сам факт, що ми розглядаємо це питання досить тривалий час з різних аспектів, демонструє, що Альянс готовий захищати своїх союзників за будь-яких обставин".