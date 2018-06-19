Глобальне потепління вийшло за межі Землі: через людей стало гарячіше на Місяці

Через діяльність людства щодо дослідження Місяця там підвищилась температура. Про це йдеться у доповіді групи дослідників з університету Техасу.

Повідомляє The Next Web.

Вчені переконані, що люди, можливо, ненавмисно підвищили температуру Місяця під час місій Apollo.

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Так, у NASA провели експеримент з моніторингу тепла на місячних посадкових майданчиках між 1971 і 1972 роками. При цьому вдалось з’ясувати, що температура ділянки збільшилася на 2-4 градуси.

На основі касет NASA, які записували свідчення температури з квітня по червень 1975 року, а також спостереження до 1977 року, вдалось з’ясувати, що головною причиною підвищення температури поверхні Місяця став вплив астронавтів на породу. Космонавти, які ходили на Місяці, можливо, перемістили занадто велику кількість пилу з поверхні.

"Ми вважаємо, що в результаті діяльності астронавтів споживання сонячного тепла реголітом в середньому дещо збільшилося, що призвело до нинішнього потепління", – вважають науковці.

Що таке місія Apollo? Це програма пілотованих космічних польотів NASA у співпраці з урядом США. Місія почалась у 1961 році і була завершена у 1975. Шість польотів за програмою Аполлон — єдині в історії Землі, коли люди висаджувалися на іншому космічному тілі.

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