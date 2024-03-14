У Конгресі США пройшли слухання, присвячені санкціям проти "Росатому". "Росатом" брав безпосередню участь у плануванні, підготовці та фінансуванні збройної агресії Росії проти України", – з заяви міністра енергетики Германа Галущенка на засіданні.

Підкомітет Палати представників Конгресу США з питань Європи 12 березня провів слухання щодо санкцій проти "Росатому" та припинення глобальної залежності ядерної енергетики світу від Росії. Під час слухань конгресмени ознайомилися з доказами цілеспрямованих зусиль "Росатому", спрямованих на маніпулювання своїм домінуючим положенням внаслідок залежності країн від російських атомних технологій.

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"Росатом" фінансував і брав участь у підготовці вторгнення Росії в Україну

Конгресменам також надали інформацію про зловживання компанією своїм впливом. Зокрема з метою ухилення від санкцій США та підтримки повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

На слуханнях була представлена інформація щодо запровадження законодавства про санкції, а також заслухана заява Міністра енергетики України Германа Галущенка щодо безпосередньої участі й сприяння "Росатомом" у плануванні, підготовці та фінансуванні збройної агресії Росії проти України. Зокрема й щодо безпосередньої участі його співробітників у захопленні Чорнобильської та Запорізької АЕС.

Учасники слухань обговорили можливість запровадження санкцій проти "Росатому", а також кроки, які мають бути вжиті США, їхніми союзниками й партнерами, щоб створити можливості для усунення російського впливу та підривної діяльності в галузі цивільної атомної енергетики.

Конгресмени дійшли згоди, що Сполучені Штати, союзники та партнери повинні мати спеціальну стратегію, щоб забезпечити бізнес-впевненість, розширити та диверсифікувати ланцюги постачання у сфері цивільної ядерної енергії та протидіяти деструктивним діям Росії, Ірану та інших ворожих держав.