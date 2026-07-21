Гнатов вперше розповів, з якими двома пропозиціями Федорова не погодився Генштаб

Михайло Федоров пропонував змінити систему управління територіальними центрами комплектування та порядок оповіщення громадян. Генеральний штаб підтримав більшість його ініціатив, однак дві позиції викликали принципові заперечення.

Начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов в ефірі 24 Каналу вперше пояснив, з якими пропозиціями не погодилося військове керівництво та чому їх вважали недоцільними. Він також розповів, чого бракувало представленому плану реформи і як відбувалася взаємодія з міністром оборони.

Генштаб відхилив дві пропозиції

Після презентації змін Генеральний штаб підтримав майже всі запропоновані рішення. Заперечення виникли лише щодо двох пунктів, а позицію військового керівництва виклали в окремих документах із детальним обгрунтуванням.

Ми не погодилися лише з двома позиціями, які були запропоновані. Усі інші питання підтримали,

– розповів Гнатов.

Перша пропозиція передбачала передання управління всіма територіальними центрами комплектування від Сухопутних військ безпосередньо Генеральному штабу. Причини незгоди зафіксовані в документі, з яким у межах компетенції можуть ознайомитися комісії або експерти.

Друга стосувалася оповіщення громадян на вулицях. Пропонувалося, щоб цим займалися виключно працівники Національної поліції, однак Генштаб також не підтримав такий підхід і письмово пояснив свою позицію. Після цього відбувалися нові презентації, робочі зустрічі та обговорення, однак чіткого документа з послідовністю майбутніх змін так і не з'явилося.

Плану реформи я так і не побачив. Можливо, не вистачило часу на впровадження, але для того, щоб зробити перші кроки й написати документ, пів року, напевно, достатньо,

– наголосив начальник Генерального штабу ЗСУ.

Програму водночас презентували народним депутатам і керівникам парламентських фракцій. Деякі з них зверталися до Гнатова по уточнення, однак він не міг пояснити деталі, оскільки не був ознайомлений із повним змістом представленого їм плану.

Гнатов пояснив, які рішення Федорова не підтримали: дивіться відео