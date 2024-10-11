Гнезділов має наміри голодувати заради зміни законодавства і готовий повернутись на фронт

Військовий, який пішов на самовільне залишення частини, заявив про намір голодувати. Він хоче привернути увагу до питання демобілізації.

Сергій Гнезділов заявив, що готовий повернутись на фронт. Однак він вимагає ухвалення закону про демобілізацію.

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Що відбувається

Триває засідання Печерського суду, де обирають запобіжний захід Сергію Гнезділову. Цей військовослужбовець 56-ї ОМПБр у вересні публічно заявляв про самовільне залишення служби.

Перед засіданням він заявив, що голодуватиме, якщо законодавство про демобілізацію не розроблять та не ухвалять. Крім цього, він готовий повернутися на службу, якщо такий документ ухвалять.

Напередодні його затримали правоохоронці та повідомили про підозру в дезертирстві. Раніше Сергій Гнезділов вказував, що "СЗЧ – кримінальний злочин", проте він закликав вирішувати проблеми, а не мовчати про них.

Адвокат Сергія Гнезділова Олександр Шадрін поскаржився до суду. Він заявив, що військового буцімто затримали незаконно.

Про це захисник військовослужбовця повідомив на сторінці у фейсбуці.